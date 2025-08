Ricardo Gareca hizo sorpresiva revelación sobre volver a dirigir a la selección peruana: “Todo lo que sea Perú, no descarto nada”

Hoy, viernes 1 de agosto, Ricardo Gareca volverá al Perú para presentar el libro de Edwin Oviedo, expresidente de la FPF, en la Feria del Libro (FIL). El técnico argentino será uno los invitados especiales en la exposición de la obra del extitular del máximo ente del balompié nacional de nombre 'El Caso Oviedo, la verdadera historia’.

El regreso del ‘Tigre’ generó mucha expectativa entre los hinchas que cuentan las horas para verlo otra vez, y su arribo se da un contexto en la que la selección peruana está buscando a un nuevo DT tras la culminación de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

En muchas ocasiones se la ha consultado al exestratega de Chile sobre su posible regreso a la ‘blanquirroja’ y siempre mostró su cariño por el país, pero en esta ocasión, hizo una sorprende revelación que generó muchas reacciones.

“Todo lo que sea Perú, yo no descartaría nada; es un país que yo quiero, es un país que ha tratado bien, que me recontra trata bien en todos los aspectos. Es un país en el que hemos vivido momentos muy fuertes acá; yo no descarto absolutamente nada, no soy determinante”, disparó en entrevista con RPP.

Ricardo Gareca logró clasificar a Perú a Rusia 2018 luego de 36 años de ausencia en mundiales. (Foto: Internet)

“No me gustaron las formas sobre mi renovación con Perú”

Ricardo Gareca aprovechó para aclarar el supuesto enfrentamiento que tiene con Agustín Lozano tras no aceptar la renovación con Perú a medidados del 2022. Su repentina salida de la ‘blanquirroja’ fue punto de muchas especulaciones y una de ellas fue que el ‘Tigre’ no aceptó quedarse por un tema económico.

Sin embargo, el argentino aseguró que no fue así y descartó cualquier enemistad con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol.

“Yo nunca tuve problemas con nadie, ni con Lozano. El tiempo que reemplazó a Edwin Oviedo, la relación fue muy buena. Simplemente llegó el momento de la renovación de contrato para continuar un tiempo y, bueno, no se dio. No compartí las formas; él tiene una manera de negociar que no me gustó. No me accedí a esa forma; fue una cuestión de forma, no fue que se rompió la relación o una situación que estábamos distanciados porque todo el periodo de él estuvo cuando tenía que estar”, declaró el DT.

Ricardo Gareca al lado de Agustín Lozano en el estadio Nacional de Lima. - Crédito: Difusión

Además, el estratega precisó que no le gustó cómo se tocó el tema de su permanencia porque salieron muchos rumores que no eran cierto.

“No fue un tema económico, sino de formas. Había la confianza suficiente para poder hablar en privado de la renovación mía; tomó un estado general donde opinaba todo el mundo. Hablo porque el presidente Lozano porque tenía la posibilidad de hablar conmigo en privado para hacerme saber la decisión de la Federación. Todo lo que el periodismo transmitía terminó siendo cierto; eso de pronto fue impedimento para que yo pudiera continuar”, añadió.

Ricardo Gareca elogió a Óscar Ibáñez como DT de Perú

El ‘Tigre’ no dejó de opinar sobre el trabajo de Óscar Ibáñez al mando de la selección peruana en el último tramo de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 tras la salida de Jorge Fossati por malos resultados. Destacó su capacidad como entrenador y marcó que el exarquero conoce muy bien a los jugadores.

“Óscar tiene toda la capacidad; aparte, es peruano. Casualmente, en la etapa nuestra Pedro Gallese termina rompiendo el récord de él de presencias en la selección peruana. Es un entendido y no solamente conoce el fútbol peruano, conoce a los jugadores, tiene toda la capacidad. Me pone contento que esté al frente de la selección”, finalizó.