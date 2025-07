Luis Abram se despide del Atlanta United y queda libre: ¿Regresará al fútbol peruano?

Atlanta United comunicó la salida de Luis Abram. Crédito: Prensa club

Luis Abram puso punto final a su etapa en el Atlanta United y ahora se encuentra en condición de agente libre, tras la rescisión anticipada de su contrato ejecutada por parte del club estadounidense. Esta situación abre la incógnita sobre el próximo destino del defensor nacional, quien podría evaluar un retorno al fútbol peruano en la actual ventana de transferencias.

A través de un comunicado oficial, la institución de la MLS dio a conocer que el central de 29 años no seguirá formando parte de su plantilla. Esta decisión responde a la necesidad de liberar una plaza de extranjero e incrementar el margen salarial del club, que optó por cubrir el costo del fin del vínculo contractual con el peruano, como está permitido.

“Según las reglas de la MLS, un club puede rescindir el contrato de hasta dos jugadores con un contrato garantizado para liberar el espacio correspondiente en el presupuesto salarial cada año. Dicha rescisión corre a cargo del club y puede aplicarse a cualquier jugador con contrato rescindido mutuamente o a un contrato que siga vigente. Atlanta utilizó una de las opciones de rescisión de un contrato garantizado con Abram. Utilizó la otra opción con Derrick Etienne a principios de esta temporada”, se lee en el escrito.

Abram llegó a Atlanta en enero de 2023, procedente del Granada CF de España. En sus dos temporadas y media con la camiseta de los ‘5-Stripes’, sumó un total de 74 partidos en el equipo, de los cuales inició como titular en 55 ocasiones. También registró ocho apariciones en instancias de postemporada, con seis presencias en el once inicial.

Luis Abram no seguirá jugando en el Atlanta United. Crédito: Brett Davis-Imagn Images

El gerente deportivo del cuadro norteamericano, Chris Henderson, despidió al zaguero peruano con palabras de reconocimiento. “Queremos agradecer a Luis por su servicio al club en las últimas tres temporadas y le deseamos lo mejor en su futuro”, expresó.

Con la salida de Luis Abram, Atlanta busca darle un nuevo impulso al plantel, liberando cerca de 750 mil dólares en salarios y una plaza internacional, según indican reportes del medio estadounidense. El movimiento deja la puerta abierta para la llegada de nuevos refuerzos, como el posible fichaje del colombiano Steven Alzate, del Hull City.

¿Vuelve al Perú?

El futuro inmediato de Luis Abram permanece abierto tras su salida de Atlanta United. Su especial trayectoria por España, Argentina, México y Estados Unidos, además de sus 46 presencias con la selección peruana, lo posicionan como un defensor atractivo en el mercado de pases internacional, con potencial para continuar su carrera fuera del país.

Pese a ello, en el entorno del fútbol peruano no se descarta la opción de su regreso a la Liga 1 para la segunda mitad de la temporada. Aunque Abram no ha hecho declaraciones públicas sobre su siguiente destino ni existe un interés formal por parte de clubes locales, su nombre ya ha sido asociado nuevamente a Sporting Cristal.

Luis Abram ya militó en Sporting Cristal en Primera División entre el 2014 y 2017. (Difusión)

El equipo rimense, donde el zaguero inició su carrera como futbolista profesional y fue campeón nacional en dos oportunidades, vería con buenos ojos su reincorporación, especialmente ante los problemas defensivos que ha afrontado en la presente campaña.

La posibilidad de que Abram vuelva a vestir la camiseta celeste genera expectativa, en particular por la opción de conformar una dupla central junto a Miguel Araujo, reforzando la última línea de Cristal. No obstante, aún no se conoce si el defensor prioriza el retorno al torneo local o valora alternativas en el extranjero. Actualmente, Abram analiza las distintas propuestas disponibles, mientras el fútbol peruano sigue de cerca sus pasos y queda a la expectativa de una decisión.