Golazo agónico de Alejandro Hohberg para establecer empate en Universitario vs Cienciano por Torneo Clausura de Liga 1 2025

El 'Enano' puso el 1-1 definitivo en el Cusco. (L1 Max)

Alejandro Hohberg se presentó por todo lo alto en Cienciano. El refuerzo nacional realizó un debut de ensueño al anotar su primer gol nada más recién llegado al Inca Garcilaso de la Vega. Y la celebración fue de manera agónica contra Universitario de Deportes, por la segunda fecha del Torneo Clausura 2025.

El ‘papá’ se encontraba contra las cuerdas jugando en casa, dado que en la recta final del enfrentamiento, la ‘U’ había asestado un duro golpe a partir de una definición de penal concretada por Alex Valera, luego de una infracción dentro del área en contra de Anderson Santamaría.

El grito eufórico de Ale Hohberg tras anotarle a Universitario. - Crédito: Cienciano

Parecía que Cienciano iba a conceder una derrota sin precedentes contra los ‘cremas’, pero surgió Ale Hohberg para evitar la catástrofe. Ya en tiempo de reposición, los visitantes perdieron la pelota y no pudieron recuperarla más, porque los imperiales comenzaron a realizar una serie de pases hacia el área que fue imposible de frenar.

El protagonista de toda esa imponente secuencia fue el volante recién llegado del puerto del Callao. Con un primer toque se sacó de encima a Jesús Castillo, luego se apoyó en Jimmy Valoyes para así armar una pared y dejar atrás a otro contrario. No bien se asomó al área, jugó con Leonel Galeano y este le devolvió rápido el esférico para que Ale sacara de la galera un potente remate de media distancia imposible de conjurar para Sebastián Britos.

Tras esa soberbia anotación no hubo más que hacer para los vigentes ganadores del Apertura 2025. Silbatazo final por parte de Kevin Ortega que ocasionó sensaciones distintas entre los protagonistas. Al menos, el héroe de la contienda se marchó a los vestuarios con cierta paz. “Me hubiese gustado ganar. Fue un debut soñado, porque tenía muchas ganas de participar. Si bien no nos vamos contentos porque no ganamos, la forma en cómo acabamos el partido fue positiva”, declaró.

“Entrené solo dos días con el equipo, pero venía con rodaje y sabía que hoy tendría minutos. Hubo suerte al convertir. Creo que parte del gol viene porque manejamos la pelota con calma. Hicimos una muy buena jugada y salió el gol. Fue un partido parejo, la U es un gran equipo. Estoy agradecido por la manera en cómo me recibieron”, añadió Ale.

Cienciano fichó a Alejandro Hohberg como su nuevo '10'. Crédito: Cienciano