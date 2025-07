Regatas anunció a su nueva armadora extranjera y reemplazo de Paola Rivera: voleibolista argentina destacó en Liga Peruana de Vóley

Regatas Lima anunció a su nueva armadora extranjera y reemplazo de Paola Rivera para la Liga Peruana de Vóley 2025/2024.

Regatas Lima confirmó el fichaje de su nueva armadora para la la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 en medio de las posibilidades de que Paola Rivera -quien fue elegida la mejor levantadora del campeonato pasado- no continúe en el plantel al contar con una propuesta formal de la Universidad San Martín y clubes de otros países.

Se trató de Bárbara Frangella, quien tuvo un breve paso por el Circolo Sportivo Italiano y seguirá su carrera en suelo peruano, sumándose al equipo que más títulos posee en el voleibol femenino nacional. La llegada de la argentina refuerza los rumores de que Rivera no se mantendrá en el elenco dirigido por Horacio Bastit.

La presentación oficial de Frangella se realizó a través de las redes sociales del cuadro chorrillano, donde dieron la bienvenida a su nueva incorporación con palabras de entusiasmo: “Barbie ya está en casa. Desde Argentina llega talento, garra y un juego que promete grandes cosas. ¡Bienvenida a las más campeonas”. Con este anuncio, Regatas reafirma su apuesta por la calidad internacional y la experiencia en la conducción de su equipo principal, que buscará retomar el protagonismo tras no haber logrado el título en la última temporada.

Barbara Frangella llega a Regatas Lima con la consigna de liderar el armado. La ‘gaucha’ se ha ganado reconocimiento gracias a su visión de juego, lectura táctica y capacidad para distribuir el balón en momentos clave. Su paso por el voleibol peruano ha sido breve, pero ha dejado una buena impresión, lo que facilitó su traspaso a uno de los clubes más emblemáticos de la competición.

Bárbara Frangella se convirtió en la nueva armadora de Regatas Lima para la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Regatas Lima se reforzó con armadora peruana

La incorporación de Barbara Frangella no es la única novedad en el armado de Regatas Lima. El club ‘celeste’ también apostó por reforzar su plantel con talento nacional y repatrió a una levantadora peruana que se encontraba en Estados Unidos, como es el caso Nayeli Vilchez.

Esta estrategia responde a la necesidad de mantener un plantel competitivo, compensando la salida de Rivera. El objetivo principal será consolidar un estilo de juego dinámico y una rotación efectiva entre las armadoras durante toda la temporada.

Nayeli VIlchez vuelve al Perú para jugar por Regatas. Crédito: Volleybox

¿Paola Rivera a la USMP?

La posible salida de Paola Rivera de Regatas Lima ha generado interés en el mercado local. La armadora mexicana está cerca de concretar su fichaje por la Universidad San Martín, uno de los rivales directos del club de Chorrillos. La gerenta deportiva de la institución de Santa Anita, Yudy Balcázar, habló sobre ello recientemente.

“Todavía no lo sabemos, todavía no confirmamos ninguna nacionalidad más. Ya lo van a ir viendo; en los siguientes días iremos presentando al equipo. Nosotros todavía no sabemos quién vendrá. Paola Rivera es una posibilidad, así como otras; la posibilidad de armadora está en Brasil, en Canadá“, expresó en diálogo con el programa ‘AquiTVO’.

Paola Rivera fue elegida la mejor armadora de la Liga Peruana de Vóley 2024/2025.

Las jugadoras que se quedan en Regatas Lima

En paralelo, Regatas Lima confirmó la continuidad de varias voleibolistas clave en su estructura. Camila Monge, Kiara Montes, Alexandra Llaro, Shanaiya Aymé, Cristina Cuba y Rachell Hidalgo seguirán defendiendo la camiseta del club en la próxima temporada. Esta decisión permite mantener una base de jugadoras con conocimiento del funcionamiento interno y suma estabilidad al proyecto deportivo.

Entre ellas, destaca la permanencia de la capitana Kiara Montes, quien fue tentada por Universitario de Deportes, pero reafirmó su vínculo con el club. Esta combinación de renovaciones y nuevos fichajes apunta a un plantel balanceado y competitivo.

La capitana de Regatas deslizó la posibilidad de jugar en la 'U' en un futuro. (Video: Latina Deportes)

¿Cuándo inicia la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley?

La próxima edición de la Liga Peruana de Vóley sufrirá modificaciones en su calendario. Según el presidente de la Federación Peruana de Voleibol (FPV), Gino Vegas, el torneo 2025/2026 iniciará antes que en temporadas anteriores, buscando mejorar la organización y la competitividad del campeonato. La fecha tentativa sería la primera semana de octubre.