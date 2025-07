Regatas Lima confirmó continuidad de Kiara Montes y deshizo posibilidad de fichar por Universitario: “Fiel a estos colores”

Regatas Lima confirmó continuidad de Kiara Montes y deshizo posibilidad de fichar por Universitario

Cada vez falta menos para que arranque la Liga Peruana de Vóley 2025-26 y todos los clubes están armando el mejor plantel para enfrentar la próxima competencia con la misión de asegurar el título nacional. Regatas Lima terminó con la incertidumbre sobre el futuro de Kiara Montes y confirmó su continuidad acabando con la posibilidad de fichar por Universitario de Deportes.

Era un secreto a voces el interés que tenían las ‘pumas’ por la capitana, sin embargo decidió quedarse en el club chorrillano para tomarse la revancha tras perder la final frente Alianza Lima, dejándolo con el subcampeonato.

El cuadro ‘celeste’ hizo oficial la permanencia de su figura por medio de las redes sociales con un certero mensaje: “Porque donde se deja el alma, no hay razones para irse”. Y no fue la única, también precisó que se quedan Camila Monge, Alexandra Llaro, Shanaiya Aymé, Cristina Cuba, y Rachell Hidalgo.

El objetivo de la escuadra de Chorrillos es recuperar el trofeo y en los próximos días habrá novedades sobre sus fichajes. Por lo pronto, Horacio Bastit seguirá al mando del equipo y junto a Montes buscará recuperar el protagonismo en el torneo peruano.

¿Paola Rivera seguirá en Regatas Lima la próxima temporada?

El futuro de la armadora mexicana sigue siendo una incertidumbre, todavía no hay algo concreto al respecto. Paola Rivera fue una de las figuras de Regatas Lima y su gran desempeño hizo que sea coronada como la mejor en su posición de la Liga Peruana de Vóley 2024-25.

Según la información proporcionada por el programa de aquiTVO, Nayeli Vilchez regresará a la competencia nacional tras la inminente salida de Rivera. La levantadora de 25 años continuará con su carrera en tierras peruanas.

Por su lado, Paola despertó el interés de Alianza Lima en su momento, pero no llegó a concretarse. Se conoció que tenía ofertas en Europa, sin embargo surgió el rumor de que San Martín estaría en negociaciones. Las ‘santas’ podrían dar el golpe en el mercado de pases y ficharía a la destacada jugadora.

Paola Rivera y Angel Flores fueron incluidas en la convocatoria de la selección mexicana de vóley. Crédito: Instagram

Kiara Montes y su nuevo reto con la selección peruana

La reconocida voleibolista fue una de las figuras de la selección peruana en su participación de la Copa América de Vóley 2025 que se jugó en Brasil y donde se logró el histórico subcampeonato. Kiara Montes fue la capitana y fue fundamental para asegurar el podio en el torneo internacional.

Tras su participación en el certamen, la atacante abordó recientemente el impacto de las críticas en el desarrollo del deporte y en la vida personal de las jugadoras. La figura del combinado nacional, reconoció que en Perú existe una cultura de crítica severa hacia los deportistas, tanto en los triunfos como en los momentos difíciles.

“En las redes sociales, en verdad, tienes que tomarlo todo de buena manera. Más allá de que me digas que juegue en tal lugar o no, hay muchas críticas y el peruano es bien criticón, nos chancan duro. Pero en verdad la gente que habla bien de mí o que me pide en algún otro club, soy superreceptiva y muchas veces hasta les contesto. Creo que sí tengo buen manejo sobre las redes sociales”, apuntó en una entrevista para‘TV Perú’.

La capitana de la selección peruana de vóley analizó la presión que enfrentan las jugadoras fuera de la cancha por el impacto que tiene la opinión pública en el país. (Video: TV Perú)

La jugadora reiteró que, a pesar de la presión y las expectativas, el plantel mantiene el compromiso de trabajar y buscar resultados positivos para la ‘blanquirroja’, apelando a la unidad y la disciplina como factores clave en la competencia internacional.

Kiara se alista para el próximo reto de la ‘bicolor’ en la Copa Panamericana de Vóley 2025, el cual arrancará el próximo domingo 3 de agosto en México. La selección nacional quedó ubicada en el Grupo B junto a República Dominicana, Costa Rica, Puerto Rico, México y Trinidad & Tobago.

Una nueva prueba de fuego para Antonio Rizola que todos los hinchas se ilusionan con mantener al ‘equipo de todos’ en lo más alto de la competencia internacional.