Partidos de hoy, sábado 12 de julio de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo.

La agenda deportiva del sábado 12 de julio está muy cargada con grandes encuentros. Por ejemplo, Lionel Messi, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, jugará con el Inter Miami en la Major League Soccer (MLS).

También, la selección peruana debutará en la Copa América Femenina 2025, que se viene celebrando en territorio ecuatoriano. La ‘bicolor’ afrontará su primer compromiso y lo hará ante su clásico rival, Chile.

Por otro lado, el ganador del Torneo Apertura se definirá durante este día. Universitario de Deportes y Alianza Lima disputarán sus cotejos en simultáneo con Los Chankas y UTC, correspondientemente.

Partidos de Liga 1

- Binacional vs Melgar (11:30 horas / estadio Guillermo Briceño Rosamedina / Liga 1 Play y Liga 1 Max)

- Universitario de Deportes vs Los Chankas (15:00 horas / estadio Monumental / GOLPERU)

- UTC vs Alianza Lima (15:00 horas / estadio Municipal Germán Contreras Jara / Liga 1 Play y Liga 1 Max)

- Alianza Atlético vs Sport Boys (15:30 horas / estadio Campeones del 36 / Liga 1 Play y Liga 1 Max)

Partidos de la Copa América Femenina

- Perú vs Chile (16:00 horas / Complejo de Independiente del Valle / DSports, América TV y DGO).

Partidos de la Superliga Argentina

- Rosario Central vs Godoy Cruz (14:00 horas / estadio Gigante de Arroyito / TyC Sports)

- Huracán vs Belgrano (16:30 horas / estadio Tomás Adolfo Ducó / Disney Plus)

- Gimnasia y Esgrima La Plata vs Instituto (16:30 horas / estadio Juan Carmelo Zerillo / TyC Sports)

- Racing Club vs Barracas Central (18:45 horas / estadio Presidente Perón / TyC Sports)

Partidos del fútbol boliviano

- Independiente Petrolero vs Universitario de Vinto (14:00 horas / estadio Olímpico Patria)

- The Strongest vs Real Tomayapo (16:30 horas / estadio Hernando Siles)

Partidos del Brasileirao

- Flamengo vs Sao Paulo (14:30 horas / estadio de Maracaná / Globo, Premiere y Zapping TV)

- Internacional de Porto Alegre vs Vitória (14:30 horas / estadio Beira-Rio / Globo, Premiere y Zapping TV)

- Vasco da Gama vs Botafogo (16:30 horas / Arena BRB Mané Garrincha / Premiere, Zapping TV y Globo)

- Bahía vs Atlético Mineiro (19:00 horas / Arena Fonte Nova / Premiere, Globo y Zapping TV)

Partidos del fútbol ecuatoriano

- Manta vs Universidad Católica (14:00 horas / estadio Jocay de Manta / Canal del Fútbol, Zapping TV y Teleamazonas)

- LDU Quito vs Emelec (16:30 horas / estadio Rodrigo Paz Delgado / Canal del Fútbol y Zapping TV)

- Barcelona SC vs Técnico Universitario (19:00 horas / estadio Monumental Banco Pichincha / Canal del Fútbol y Zapping TV)

Partidos del fútbol colombiano

- Deportivo Pasto vs Deportes Tolima (14:00 horas / estadio La Libertad / RCN y Win Sports)

- Envigado vs Fortaleza CEIF (16:10 horas / estadio Polideportivo Sur / RCN y Win Sports)

- Atlético Bucaramanga vs Boyacá Chicó (18:20 horas / estadio Departamental Américo Montanini / RCN y Win Sports)

- Deportivo Cali vs Junior (20:30 horas / estadio Deportivo Cali / RCN y Win Sports)

Partidos del fútbol paraguayo

- Sportivo Ameliano vs Cerro Porteño (13:30 horas / estadio Ameliano Villeta / Tigo Sports)

- Nacional vs Guaraní (16:00 horas / estadio Arsenio Erico / Tigo Sports)

Partidos de la MLS

- Charlotte vs New York City (18:30 horas / Banc of America Stadium / MLS Season Pass)

- Cincinnati vs Columbus Crew (18:30 horas / TQL Stadium / MLS Season Pass)

- Orlando City vs CF Montréal (18:30 horas / Exploria Stadium / MLS Season Pass)

- Philadelphia Union vs New York RB (18:30 horas / Subaru Park / MLS Season Pass)

- Toronto FC vs Atlanta United (18:30 horas / BMO Field / MLS Season Pass)

- Inter Miami vs Nashville SC (18:45 horas / estadio Chase / MLS Season Pass)

- Austin vs New England (19:30 horas / Q2 Stadium / MLS Season Pass)

- Chicago Fire vs San Diego (19:30 horas / Soldier Field / MLS Season Pass)

- Sporting KC vs Seattle Sounders FC (19:30 horas / Sporting Park / MLS Season Pass)

- Minnesota United vs SJ Earthquakes (19:30 horas / Allianz Field / MLS Season Pass)

- Colorado Rapids vs Vancouver Whitecaps (20:30 horas / Dick’s Sporting Goods Park / MLS Season Pass)

- Real Salt Lake vs Houston Dynamo (20:30 horas / America First Field / MLS Season Pass)

- LA Galaxy vs DC United (21:30 horas / Dignity Health Tennis Center / MLS Season Pass)

- Los Ángeles FC vs Dallas (21:30 horas / Banc of California Stadium / MLS Season Pass)