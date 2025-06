Programación de la fecha 18 del Torneo Apertura de la Liga 1 Perú 2025: partidos, horarios y canales de TV.

Perú vs Argentina: día, hora y canal TV del debut de la selección mayor en la Copa América de Vóley 2025 El equipo dirigido por Antonio Rizola arranca su participación en el nuevo torneo continental frente a las ‘panteras’. Conoce todos los detalles de este especial encuentro

Perú vs Turquía: día, hora y canal TV del debut de la ‘bicolor’ en el Mundial Sub 19 de Vóley 2025 La selección nacional hará su estreno en el torneo juvenil ante un exigente rival en el Grupo C. Conoce todos los detalles del primer partido de las dirigidas por Martín Escudero