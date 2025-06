Gol de Fernando Gaibor con remate cruzado en Alianza Lima vs Melgar por Liga 1 2025

El sábado 28 de junio, Alianza Lima y Melgar se enfrentaron por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. El mediocampista Fernando Gaibor rompió la igualdad cerca del final del compromiso con un disparo desde los doce pasos luego de falta contra el canterano Bassco Soyer.

Sucedió exactamente a los 84 minutos de juego. Sin embargo, todo comenzó mucho más antes. Soyer -que recién había ingresado por Kevin Quevedo- ingresó al área tras pase de Piero Cari y fue trabado por dos jugadores ‘rojinegros’. Rápidamente, los ‘íntimos’ pidieron penal.

El árbitro Jordi Espinoza detuvo las acciones y fue llamado por el VAR. Luego de revisar la repetición en la pantalla, el juez principal decretó infracción a favor de los ‘victorianos’, debido a que Lautaro Guzmán hizo caer al ‘potrillo’ cruzándolo con su pierna.

Todos los integrantes del cuadro arequipeño fueron a reclamarle a Espinoza, pues no previamente no había cobrado un penal a favor suyo por un jalón de Erick Noriega contra Kenji Cabrera. En aquella oportunidad, no asistió al videoarbitraje.

Después de que se calmen las cosas en la cancha del estadio Monumental UNSA, sorpresivamente Fernando Gaibor tomó el balón cuando se pensaba que Paolo Guerrero iba a ejecutar el disparo. El ecuatoriano se tuvo mucha confianza y no defraudó al ‘Depredador’.

Gaibor hizo pesar toda su experiencia ante el arquero Jorge Cabezudo, quien había recibido indicaciones de su compañero Carlos Cáceda. El pivote ‘íntimo’ remató cruzado y, aunque el guardameta ‘characato’ adivinó el lugar, no alcanzó porque su disparo fue muy esquinado.

De esta manera, el futbolista de 33 años marcó su primer gol con la camiseta de Alianza Lima y desató la euforia del pueblo ‘blanquiazul’ en la ciudad blanca y todos los rincones del Perú.

La definición de Fernando Gaibor desde el punto de penal que puso en ventaja a Alianza Lima ante Melgar - Créditos: Miguel Contreras.

Alianza Lima venció a Melgar y sigue en la pelea del Torneo Apertura

El gol de Fernando Gaibor le terminó dando el triunfo a Alianza Lima ante Melgar por la fecha 17. Un resultado importante en su lucha con su clásico rival, Universitario de Deportes, por el trofeo del Torneo Apertura de la Liga 1 2025.

Los ‘blanquiazules’ sumaron 33 puntos y se pusieron a dos de la ‘U’ en la tabla de posiciones a falta de dos fechas para que finalice esta primera parte. Un dato en contra del cuadro ‘íntimo’ es la ventaja de su diferencia de gol con el de los ‘cremas’. (+25 contra +8). Esto podría ser importante de cara a un desempate.

Los partidos que le restan a Alianza Lima

- Fecha 18: Alianza Lima vs Deportivo Binacional (Sábado 5 de julio / 20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max y L1 Play)

- Fecha 19: UTC vs Alianza Lima (sábado 12 de julio / horario por confirmar / estadio Germán Contreras Jara / L1 Max y L1 Play)