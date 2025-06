A qué hora juega Emelec vs Macará HOY: con Christian Cueva, partido por LigaPro de Ecuador

A qué hora juega Emelec vs Macará: con Christian Cueva, partido por LigaPro de Ecuador

No ha sido una buena semana para Emelec: no ha podido salir de la zona de descenso y se quedó sin técnico. Jorge Célico fue destituido por malos resultados y denunció malos tratos por parte de la directiva. El argentino acusó el presidente Jorge Guzmán de haberlo echado por mensaje de WhatsApp desatando la polémica.

“Me enteré anoche por chat,11 de la noche me escribió el presidente del club que no me presente y que estaba en disponibilidad mi puesto, dolido por todo eso, pero con la fuerza y tranquilidad necesaria de haber hecho bien las cosas y dejarles un equipo competitivo armado, estoy seguro que Emelec va a salir adelante”, contó el DT en el programa radial Mundo Deportivo 360.

El ‘bombillo’ se quedó sin estratega en medio de una crisis futbolística, y ahora deberá dejar los problemas a un lado para concentrarse en el próximo duelo que será frente Macará hoy domingo 29 de junio en el Estadio Bellavista de Ambato, por la fecha 18 de la LigaPro de Ecuador.

Este es crucial para el cuadro de Christian Cueva ya que está obligado a sacar los tres puntos para salir del fondo de la tabla de posiciones: marcha en el puesto 14 con 18 unidades. Y al frente tendrá un equipo que también está luchando para salvarse de la baja, tienen el mismo puntaje.

¿A qué hora juega Emelec vs Macará con Christian Cueva?

Este duelo es sumamente importante para el 'bombillo' porque se enfrentará a Macará que también está luchando por salir de la zona del descenso.

El horario establecido es a las 18:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 19:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 20:00 horas.

Canal TV para ver Emelec vs Universidad Católica

El vibrante partido será transmitido exclusivamente por El Canal del Fútbol y Zapping TV, esta plataforma streaming requiere de un pago mensual dependiendo del plan a elección, el cual se puede adquirir desde los 39.90 soles.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles de la tercera presentación de Christian Cueva con Emelec con toda la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, palabra de los protagonistas, y mucho más.

¿Quién será el encargado de dirigir a Emelec tras salida de Jorge Célico?

Tras la sorpresiva salida de Jorge Célico, Emelec se quedó sin técnico y todavía no se ha encontrado a su reemplazo. Por ello, Cristian Nasuti será el encargado de dirigir frente Macará de manera interina y hasta que la directiva encuentre al nuevo DT. El argentino formó parte del cuerpo técnico de Célico, pero decidió tener un rol en las formativas del club.

El exestratega del ‘bombillo’ se fue denunciando que la directiva del cuadro ecuatoriano realizó malos manejos en la contratación de Christian Cueva, y como evidencia quedó de que fue presentado antes de terminar su vínculo con Cienciano.

“Lo que pasó en su momento con la presentación de Cueva, que no, que nunca había llegado y después llegó. Todas estas situaciones, que hablan de una desprolijidad enorme y me lo confirma esto que acaba de suceder conmigo, independientemente de la decisión que hayan tomado, de eso no voy a cuestionar nada porque tienen toda la potestad.Lo que más molesta es la forma, habíamos dejado un montón de cosas para sacar adelante el equipo y que te saquen del club con un chat, es increíble”, explicó Célico.