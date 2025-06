Pablo Bengoechea recordó su último paso en Alianza Lima en la fatídica temporada 2020: “Era todo abundancia, pero no salió bien”

Pablo Bengoechea vivió dos períodos en La Victoria. - Crédito: Alianza Lima

Pablo Bengoechea vivió las mieles del éxito en Alianza Lima como las ruinas del infierno en su experiencia en Perú. De hecho, su última experiencia en La Victoria fue tan amarga como dolorosa y dio inicio a una debacle deportiva de la que no se pudo salir en todo el periodo.

Ha pasado ya más de un lustro de aquel paso infausto con los ‘blanquiazules’. La realidad claramente es otra en todas las esferas, pero el ‘Profesor’ no eludió ese episodio negro en una extensa entrevista con el programa Línea de 5. Recordó que el inicio fue complicado, al igual que todo el transcurso, en medio de una era de robustez monetaria, situación que sobrepasó al plantel.

“El 2020 fue difícil, no hay duda. Hubo pandemia. Alianza Lima había mejorado económicamente. Era todo abundancia, pero no salió bien. Nuestro comportamiento no fue el correcto”, reconoció Bengoechea.

El final de Pablo Javier, de 59 años, llegó en un contexto convulso: había adelantado su salida por desavenencias con el plantel, pero las autoridades deportivas le exhortaron a mantenerse de pie en el clásico frente a Universitario de Deportes, en el Apertura 2020, que acabó consumando su adiós con una derrota en el Monumental.

“Yo me fui el 8 de marzo. Mi último partido fue contra Universitario, ya no quería estar. Muchas veces escucho lo que dije en su momento y cada vez estoy más de acuerdo, mi voz no era escuchada entre plantel y cuerpo técnico", mencionó.

“Fue complicado al inicio, porque hubo algunos ampays. Acá [en el Perú] queremos que el futbolista no sea una persona. El día libre se tiene derecho a que salga con su familia o ir a bailar, tienen 20 años, ¿cómo no van a tener derecho? Lo que no se puede es en momentos donde no hay que hacerlo", sumó.

