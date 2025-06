Pedro García lanzó crudo comentario tras eliminación de la selección peruana del Mundial 2026: “Con este Perú tampoco clasificábamos”

El sueño mundialista terminó para Perú tras empatar 0-0 con Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas 2026. La selección peruana estaba obligada a sacar un triunfo, pero solo sumó un punto que no sirvió de mucho porque quedó eliminado de la competición internacional a falta de dos fechas.

El combinado nacional mejoró mucho en el futbolístico y hubo un cambio notorio entre los tres procesos que vivió durante las Clasificatorias: Juan Reynoso, Jorge Fossati y Óscar Ibáñez.

Pedro García hizo un exhaustivo análisis del presente de la ‘blanquirroja’ y no dudó en lanzar crudo comentario al respecto. Valoró el esfuerzo del ‘equipo de todos’, pero reveló deficiencia que igual lo hubiese dejado fuera del Mundial Canadá, Estados Unidos y México.

“Ha habido emergentes en cada uno de los técnicos, pero ninguno se consolidó porque todavía no están preparados para consolidarse como titulares de Perú. Ahora, yo creo que no nos estresemos o nos molestemos porque hoy Perú jugó al tope de sus posibilidades de acuerdo a su poderío, o sea, esto que vimos, esto es Perú. ¿Alguien le puede recriminar a Perú el tema de actitud, falta de entrega, tema de concentración? No. Lo que hoy le puedes recriminar a Perú es que nos falta ese salto de calidad para resolver. Si este Perú de hoy -que nos deja una mejor sensación que el Perú de Fossati y Reynoso- hubiese hecho toda la Eliminatoria; tampoco clasificábamos. Habríamos jugado mejor, no estaríamos eliminados ahorita, pero sí en la última fecha", apuntó el periodista deportivo en el programa ‘Vamos al VAR’.

Empate sin goles en el Estadio Nacional. (Video: Movistar Deportes)

“No le hacemos gol a nadie”

Pedro García puntualizó punto débil de la selección peruana y fundamentó su dura crítica por la falta de gol. Hizo una comparación con el Perú de Ricardo Gareca con el presente de la ‘blanquirroja’, donde considera que no delanteros con eficacia para resolver los partidos.

“Perú no tiene gol fácil; tenemos 6 goles en 16 partidos. El gol es fundamental, y no tenemos delanteros con categoría que puedan llevar al gol las jugadas que Perú sugiere. No tenemos y eso hubiese pasado con Ibáñez en toda la Eliminatoria o con Gareca en toda la Eliminatoria porque cuando se va Gareca, los que le dieron vida a Perú en esos últimos años fueron el gol de Gianluca Lapadula, el pase de Christian Cueva y la construcción de Yoshimar Yotún; los tres que eran fundamentales en la maquinaria de Perú en la época de Gareca dejaron de estar y no le hemos querido aceptar”, comentó Eloy.

Además, el periodista deportivo fue enfático al mencionar que si la ‘blanuirroja’ hubiese clasificado al repechaje por la Copa del Mundo 2026, no habría ganado porque no tiene gol.

“No tenemos gol, no le hacemos gol a nadie, y sabes por qué no le hacemos gol a nadie; porque no pateamos al arco. No tendría certezas de que se podría ganar al que va al repechaje de Oceanía, al que va de Asia o al que va de África. Eso va a ser dificilísimo y para Venezuela lo será”, finalizó.

Fixture que le resta a Perú en las Eliminatorias 2026

La selección peruana cerrará su participación en las Clasificatorias en última fecha doble FIFA de septiembre. El equipo de Óscar Ibáñez visitará a Uruguay en Montevideo y luego recibirá a Paraguay en Lima, por la fecha 17 y 18, respectivamente.