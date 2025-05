Cecilia Tait lloró la partida de Lucha Fuentes y rememoró su apoyo en tiempos de pobreza: “Me daba de comer. Fue como una madre”

La 'Zurda de Oro' rememoró con mucho cariño a la legendaria jugadora y destacó su legado en el voleibol peruano. (Video: Juan Carlos Esteves)

El fallecimiento de Lucha Fuentes ha sacudido el alma del Perú, dejando un vacío inmenso en el corazón del voleibol nacional. La partida de esta leyenda, que brilló con luz propia en nuestra pasión deportiva, ha despertado emociones profundas y lágrimas compartidas entre propios y extraños. Cecilia Tait, también envuelta en la tristeza de esta pérdida irreparable, evocó con conmovedora nostalgia el legado de una de las grandes glorias que moldearon el espíritu de nuestro deporte.

La reconocida ‘Zurda de Oro’ asistió al velorio de la ‘Cañonera de Oro’ tras confirmarse su deceso el último miércoles 28 de mayo. En medio de un afligido momento para ella, la medallista olímpica en Seúl 1988 rompió en lágrimas al recordar a un ícono del vóley que no solo marcó la historia del deporte, sino que también representó como una madre en sus inicios como jugadora.

“Lucha no solo era una maestra, sino la mejor persona que pudo aparecer en mi camino. Cuando uno viene de la pobreza, ella era la persona que me llevaba a tomar mi micro, me daba de comer, me regalaba ropa y me enseñó que, con mucho trabajo se puede lograr el éxito, pero nunca perder la humildad”, confesó Cecilia, con la voz entrecortada, en declaraciones para el periodista Juan Carlos Esteves.

Tait también rememoró aquel momento decisivo que selló su destino: “La vi por primera vez en la televisión, en 1976, y supe que quería ser como ella, aunque ni siquiera la conocía. Mi madre putativa se ha ido, sabía que este día llegaría, pero perdónenme...”, interrumpió la conversación, vencida por el dolor.

Cecilia Tait asistió al velorio de Lucha Fuentes. Crédito: IPD

Para la ‘Zurda de Oro’, Lucha Fuentes fue su ejemplo a seguir desde muy joven. Sin pensarlo, posteriormente ambas formaron una conexión muy especial, que seguramente Cecilia nunca olvidará. “Ella me descubrió y yo la descubrí en 1976 en los Juegos Olímpicos de Canadá sin saber que iba a ser alguien tan importante en mi vida. Algún día me la volveré a encontrar”, complementó.

Lucha Fuentes, una inspiración en el voleibol peruano

Lucha Fuentes iluminó con su talento y entrega a múltiples generaciones del voleibol peruano. Protagonista indiscutible de la época dorada de la selección nacional, dejó un legado invaluable que inspiró a Cecilia Tait y a sus compañeras, quienes continuaron forjando la historia de la escuadra ‘bicolor’ con grandes conquistas y triunfos memorables.

“Ella fue como una madre para todas nosotras que nos descubrió. No alcanzan palabras para decirle gracias por ser la persona más importante en el mundo del deporte, junto a Mr. Park, la persona más completa que pudimos ver”, expresó la ‘Zurda de Oro’.

Por último, Cecilia resaltó el papel fundamental que tuvo la familia de Lucha en medio del mal momento que le tocó atravesar. “Tiene una familia extraordinaria que estos años la cuidó como a un cristal con esta terrible enfermedad. En vida, le dieron los homenajes que merecía, y eso es algo que valoro profundamente”, concluyó Tait, con la voz quebrada por la emoción ante la partida de quien fue su guía e inspiración.

El comunicado de la Federación Peruana de Vóley sobre el fallecimiento de 'Lucha' Fuentes.

Lucha Fuentes, un legado imborrable

Nacida en Ica en 1948, Lucha Fuentes fue descubierta por Akira Kato a los 14 años y se convirtió en una de las grandes defensoras de nuestra sagrada blanquirroja. Representó al Perú en siete campeonatos sudamericanos, tres Juegos Bolivarianos, cuatro Juegos Panamericanos, dos ediciones de los Juegos Olímpicos y cuatro Mundiales, acumulando un impresionante palmarés de 10 medallas de oro y cinco de plata.

Se retiró como deportista en 1979, a los 31 años. Sin embargo, como entrenadora, también dejó huella, logrando preseas para el país en Juegos Bolivarianos y campeonatos sudamericanos de categorías menores.