Ricardo Gareca mandó indirecta a jugadores peruanos que pasaron por la selección cuando era el DT: “Me puedo equivocar”

Ricardo Gareca estuvo bajo los mandos de Perú por más de un lustro. - Crédito: AFP

Ricardo Gareca no olvida su larga estancia en la selección peruana con la que consiguió grandes hitos como la clasificación a la Copa del Mundo 2018 y el subcampeonato de la Copa América 2019. En una extensa entrevista con La Tercera ha recordado los momentos en los que perfilaba la lista de convocados para afrontar los duelos de las Eliminatorias Sudamericanas.

En ese apartado, actualmente, viene siendo muy señalado en su proceso con la selección de Chile, porque, sin mayores razones, ha ido olvidando a un grueso importante de históricos y revelaciones. Un ejemplo claro es la ausencia prolongada de Ben Brereton. Al respecto, el ‘Tigre’ trajo a colación su experiencia con los llamados en la ‘Bicolor‘.

Ricardo Gareca, entrenador exitoso en Perú. - Crédito: AFP

“Me puedo equivocar, no soy infalible, pero ocho años no se me escapó ningún jugador en Perú”, dijo con mucha seguridad Gareca. Ninguno al que yo no pusiera y terminara siendo figura en otro lugar. Hasta el momento, en Chile, tampoco no se me escapó ninguno. Lo concreto es que Ben me gusta y lo tenemos en cuenta”.

La alocución de Ricardo Gareca, sin embargo, no es del todo cierta, puede decirse que es inexacta. Porque, generalmente, siempre apostó decididamente por su grupo central desoyendo el ruido de otros ritmos arrolladores tanto en el plano doméstico como foráneo. Ejemplos claros son los representados por Luis Benites (Sport Huancayo), Leao Butrón (Alianza Lima) y Cristian Benavente (Sporting Charleroi).

El 'Chaval' anotó el tanto de la victoria de su equipo por el campeonato de Bélgica el 2017. (Video: Kobra Sports Perú)

La idiosincrasia de Perú

Otro asunto que no ha dejado escapar Gareca ha sido la cultura peruana, a la que si bien se familiarizó por el largo tiempo de arraigo, no era de su mayor preferencia, sobre todo en cuestiones de organización. De igual manera, desde su perspectiva, cree que eso no influye totalmente para que una nación sea superior a otra en cualquier ámbito.

“En Perú había más improvisación, no había tanta formalidad. Chile es un país formal. En Chile funciona prácticamente todo. Sales a la calle y está todo organizado. En el banco, en todo. Y esto no significa que un país sea mejor que otro. Tiene que ver con la cultura”, comentó Ricardo.

Por otro lado, Gareca ha remarcado que es un conductor preparado para los desafíos gracias a su etapa más reciente con la selección peruana: “Por ahí, uno agarra y se pone a dirigir desde el desconocimiento, pero nosotros somos un cuerpo técnico que tenemos siete años y medio de proceso en Perú. Estoy convencido de que Chile está atravesando un proceso difícil”, expresó.