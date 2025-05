Rodrigo Ureña y su conmovedora dedicatoria a su padre tras ser convocado a la selección de Chile: “Cumplí tu sueño”

Rodrigo Ureña dedicó su convocatoria a la selección de Chile a su padre, que perdió la vida hace poco.

El viernes 23 de mayo, Rodrigo Ureña fue convocado por primera vez a la selección de Chile. El técnico Ricardo Gareca citó al mediocampista de Universitario de Deportes para los partidos ante Argentina y Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas camino a la Copa del Mundo 2026.

El jugador de la ‘U’ se pronunció mediante su cuenta de Instagram tras enterarse del llamado del ‘Tigre’ a la ‘roja’. El volante ‘crema’ no dudó en dedicarle este logro a su padre, quien recientemente lo dejó y partió al cielo.

“Para mi hincha número 1, que hoy mira desde el cielo, gracias por todo, cumplí tu sueño”, fueron las palabras que escribió el popular ‘Pitbull’, junto a la fotografía de la nómina del conjunto sureño para los duelos por clasificatorias Conmebol.

Rodrigo Ureña y su conmovedor post para su padre tras ser convocado a la selección de Chile.

Rodrigo Ureña también celebró esta convocatoria junto a su pequeño hijo y su esposa. El pivote de 32 años compartió una fotografía en la que sale abrazado con su niño dentro de su carro. Soñado momento el que vive el nacido en Conchalí.

Rodrigo Ureña fue felicitado por su hijo tras recibir su primer llamado a la selección de Chile.

Por su parte, su club Universitario no dudó en celebrar su inclusión en el cuadro ‘mapocho’. “A demostrar tu garra, Rodrigo. Rodrigo Ureña Reyes, mediocampista del más campeón del Perú, ha sido convocado a La Roja para disputar la próxima fecha doble de las Eliminatorias 2026.¡Felicidades, «Ure»!“.

Universitario dedicó publicación a Rodrigo Ureña por su convocatoria a la selección de Chile para partidos de Eliminatorias 2026.

Un mes lleno de emociones

Rodrigo Ureña vivió muchas cosas, entre buenas y malas, durante este mes de mayo. Ni bien inició, tuvo que viajar a su país para despedir a su padre, quien falleció. De esta manera, se ausentó en algunos partidos de Universitario de Deportes.

Después, en su regreso, a la ‘U’ no le fue muy bien en el campeonato peruano y esto produjo un enfrentamiento del futbolista chileno con los barristas luego de la derrota ante Alianza Atlético en el estadio Monumental de Ate.

Ureña amenazó con no jugar más por el elenco ‘crema’, debido a que el grupo de fanáticos ingresaron a la tribuna occidente, donde se encontraban su esposa e hijo. Este último tuvo que huir al vestuario por el miedo.

El volante chileno y otros jugadores de la 'U' se mostraron fastidiados por lo protagonizado con los fanáticos 'cremas' en el estadio Monumental tras derrota ante Alianza Atlético. (Video: Marcello Merizalde)

Posteriormente, el mediocampista ‘mapocho’ presentó su descargo y pidió disculpas por sus expresiones en el coloso de Ate, señalando que siempre ha dado todo de sí por la institución. Así, el futbolista limó asperezas con la ‘doce’ de Universitario.

“Yo jamás me pondría por encima del club, porque el día que me toque irme, lo haré con la frente en alto de haber dado todo de mí y haberme entregado por completo; ya que, al igual que ustedes, también quiero ver a Universitario siempre protagonista porque es lo que merece. Respecto a mis palabras, asumo que me equivoqué en la forma y fondo“, fueron algunas de las palabras que publicó.

Su verdadera reconciliación con la gente de la ‘U’ llegó con su actuación en el triunfo 1-0 ante Barcelona SC por la fecha 5 de la Copa Libertadores, que metió al equipo peruano a zona de clasificación directa a los octavos de final.

Con gol de Alex Valera, los 'cremas' derrotaron 1-0 a los ecuatorianos en Lima. (Video: ESPN)

Ahora, casi al cierre de mayo, Ureña ha recibido su primer llamado a la selección de Chile, cumpliendo su sueño y el de su padre. El mediocampista podría debutar ante Argentina o Bolivia por las clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Los partidos de los chilenos ante la ‘albiceleste’ y la ‘verde’ están programados para el jueves 5 y martes 10 de junio, correspondientemente. El primero será en condición de local, mientras que el segundo tendrá como escenario la ciuda de El Alto, con más de 4 mil metros sobre el nivel del mar.