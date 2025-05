Jorge Fossati lamentó derrota de Universitario ante Juan Pablo II que le quitó liderato del Torneo Apertura: “Nos duele y mucho”

La reacción de Jorge Fossati en conferencia tras derrota de Universitario ante Juan Pablo II - Crédito: Andina.

Universitario de Deportes sumó una nueva derrota en la Liga 1 al caer 2-0 frente a Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Apertura. Pese a jugar como visitante en el Estadio Nacional de Lima, el equipo dirigido por Jorge Fossati no logró imponerse y dejó escapar tres puntos clave en su lucha por el campeonato.

El resultado fue un duro golpe para los hinchas ‘cremas‘, quienes llenaron en su mayoría las tribunas del coloso limeño con la esperanza de ver una victoria. La decepción fue aún mayor al tratarse de un rival que, hasta antes del encuentro, peleaba en la parte baja de la tabla con solo 8 puntos y en zona de descenso.

Al finalizar el partido, Jorge Fossati asumió la responsabilidad por el mal momento del equipo y se mostró autocrítico: “Nos duele y mucho (la derrota) y a los jugadores más que a nadie. No tengo nada que reprocharles a los jugadores en algo que es innegociable que es la actitud. Seguimos adoleciendo de tranquilidad y mente fría para poner lo mejor de nosotros. Por momentos veo apurado y tensionado al equipo. Ese no es el camino. No hay otro responsable más que yo”, declaró el técnico uruguayo.

Con esta caída, Universitario se complica en la tabla de posiciones y deberá recomponerse rápidamente si quiere mantenerse con opciones al título del Torneo Apertura. El margen de error se reduce cada vez más, y el equipo necesita reencontrarse con su mejor versión futbolística para no despedirse de la lucha por el campeonato local.

El cuadro 'crema' perdió 2-0 en el Nacional por Torneo Apertura. (Video: L1MAX)

Desde que volvió Jorge Fossati

El regreso de Jorge Fossati generó una ola de entusiasmo en el hincha ‘merengue‘. Su recuerdo más imborrable como técnico de Universitario está marcado por la obtención del título nacional en 2023, precisamente en el estadio del eterno rival, Alianza Lima.

Tras la salida repentina de Fabián Bustos, la dirigencia de Universitario no dudó en buscar un reemplazante de jerarquía. Desde el área deportiva se contactaron rápidamente con el estratega uruguayo y su retorno se concretó en tiempo récord.

Sin embargo, en el plano local los resultados no han estado a la altura de las expectativas. Desde su regreso, Fossati solo ha sumado 3 de los últimos 12 puntos posibles en la Liga 1, lo que ha complicado a la ‘U’ en la tabla y acortado la distancia con sus perseguidores en el Torneo Apertura.

El técnico de los 'cremas' podría sura sanción por esta reacción en pleno partido. (Video: L1MAX)

En contraste, la historia ha sido distinta en el ámbito internacional. Bajo su conducción, Universitario no ha perdido en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Igualó 1-1 ante Independiente del Valle y venció 1-0 a Barcelona SC, resultados que lo ubican segundo en el Grupo B con 7 puntos y con posibilidades de clasificar a la siguiente fase. La solidez mostrada en el torneo continental genera esperanza en los hinchas de cara al cierre del semestre.

Partido de alta trascendencia

El encuentro que podría definir el rumbo del Torneo Apertura se jugará el jueves 22 de mayo a las 21:00 horas, cuando Universitario reciba a Sporting Cristal en el Estadio Monumental. Ambos equipos llegan con la obligación de ganar para mantenerse en la pelea por el título, en un duelo que promete ser vibrante y cargado de tensión.

El primer torneo del año entra en su recta final, y con tan pocas fechas por disputarse, cada punto es vital. A estas alturas del campeonato, cada partido se juega como una final. Un tropiezo puede costar caro y dejar sin margen de error a cualquiera de los aspirantes al título. Por ello, el choque entre ‘cremas’ y ‘celestes’ es considerado de vida o muerte en las aspiraciones de ambos clubes.