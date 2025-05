Ángel Comizzo denunció actos de discriminación por parte de hinchas de Alianza Lima e inacción de las autoridades: “El cuarto árbitro se reía”

Rodrigo Ureña amenazó con no jugar más en Universitario tras bronca entre hinchas y jugadores: atacaron desde tribuna donde estaba su familia El volante chileno vivió un incómodo momento luego de la derrota de la ‘U’ ante Alianza Atlético en el estadio Monumental, donde los fanáticos se expresaron con insultos

Universitario vs Alianza Atlético 0-1: gol y resumen de la derrota ‘merengue’ por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025 El elenco ‘merengue’, con un once alterno el primer tiempo, no pudo ganarle a un estratégico cuadro ‘churre’ ni tampoco estirar la ventaja en la punta del campeonato. Gustavo Dulanto y José Rivera fueron expulsados sobre el final