Exfutbolista de Juan Aurich reveló que el papa León XIV asistía a “animarlos” y fue clave en el título nacional 2011 para vencer a Alianza Lima

Roberto Merino recordó el papel de Robert Prevost en la exitosa campaña del 2011. Crédito: Andina

Robert Prevost ha puesto a Chiclayo y al Perú en los ojos del mundo. El nuevo sumo pontífice se convirtió en el primer santo padre estadounidense, pero tiene un estrecha relación con nuestro país: llegó en 1985 para cumplir con su misión agustina, vivió en el norte cerca de 40 años y fue Obispo de Chiclayo.

‘La Ciudad de la Amistad’ contaba con un equipo en la primera división del fútbol peruano, el Juan Aurich. El ‘Ciclón’ se coronó campeón nacional durante la estadía de Prevost en Chiclayo. Roberto Merino, jugador del plantel norteño, confesó que conoció al nuevo Obispo de Roma, quien solía asistir al Estadio Elías Aguirre para ver los encuentros del equipo.

“Todavía tengo la piel de gallina, casi no puedo hablar. En 2011 jugué con el Club Juan Aurich, el equipo de Chiclayo. Siendo los menos favorecidos, logramos ganar el campeonato. El nuevo papa estaba a menudo en el estadio, animándonos”, declaró Merino a ‘La Gazzetta’.

‘Maradonita’ Merino, con pasado en distintas ligas europeas, sostuvo que el 267° santo padre los alentaba en celebraciones religiosas previas a los compromisos. “Siempre estuvo en primera línea, nos recibía en misa incluso en vísperas de partidos importantes. A menudo, en su homilía, comparaba el deporte con la fe: ‘Pienso, siento y sigo’. Quería decir que una emoción debe vivirse, escucharse y acompañarse con el corazón”, añadió.

Robert Prevost (a la derecha) mientras una persona posa con la camiseta del Juan Aurich de Chiclayo. Crédito: La Gazzetta dello Sport

En 2011, el Juan Aurich se proclamó campeón del fútbol peruano por primera vez. Prevost jugó un papel determinante a la hora de motivar a los futbolistas que dirigía el colombiano Diego Umaña. “Era uno de nosotros, hablaba de fe y comprensión. Nos decía que entendiéramos las necesidades de los demás y estuviéramos siempre cerca de nuestros compañeros”, contó Merino.

“Ganamos en los penaltis en la tercera final contra el Alianza Lima, éramos un club pequeño que desafiaba al campeón. Y, aun así, lo logramos”, acotó el exjugador.

El exfutbolista nacional evocó el mensaje que emitió Prevost a los jugadores tras obtener el campeonato. “Nos dio su bendición afuera de la catedral; había miles de personas celebrando. Aún recuerdo sus palabras: ‘Esto es una alegría para ustedes y para todo el pueblo de Chiclayo‘”, concluyó.

El supuesto hinchaje por Alianza Lima de Prevost

En este contexto, único en la historia del Perú por la relevancia mundial del líder de la Iglesia católica, muchos fanáticos peruanos del balompié se han cuestionado cuál es el equipo nacional por el que simpatizaba León XIV. Diversas fuentes lo han relacionado a Alianza Lima.

“Es cercano a las juventudes, es cercano a las parroquias, es cercano a las mujeres y es cercano al deporte también. Él tiene una inclinación al Alianza Lima junto con el obispo Daniel Turley Murphy, que son de la misma orden San Agustín. Ya imaginarán la algarabía que se está viviendo en este momento”, detalló el periodista Osler Lescano en ‘TV Perú’, quien acercó por primera vez al actual papa con Alianza Lima.

El nuevo Sumo Pontífice se identificó con el club del pueblo que representa al Perú. | VIDEO: TV Perú

Sor Margarita, amiga del papa, refrendó esta información. “Yo también me he enterado de que es hincha de Alianza Lima. Yo no lo he escuchado mucho hablar, pero el Padre Fidel [Puziraca] sí, era como su mano derecha en el sentido de que lo acompañaba en todo. Él es periodista actualmente ya titulado, por lo tanto él lo acompañaba en sus viajes. Como hincha, yo creo que tendrá la camiseta”, dijo para las cámaras de ‘Canal N’.

En contraste con los dichos por Lescano y Sor Margarita, en entrevista con TV Perú, Patricia Campos, rectora de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, negó que al sumo pontífice le guste el fútbol. “Él asistía, me contaban los sacerdotes, a los torneos del básquetbol americano. Eso le gustaba”, declaró.

León XIV y el tenis

Hasta que Prevost no se pronuncie directamente, si es que lo llega a hacer, no se tendrá certeza de la simpatía de Prevost por los ‘blanquiazules’. Lo realmente cierto es que le gusta el tenis, tal como declaró en una entrevista cuando fue nombrado por el expapa Francisco para dirigir el Dicasterio de los Obispos, en 2023.

“Me considero un gran aficionado al tenis”, contó en una entrevista el arzobispo emérito de Chiclayo. “Desde que dejé Perú tuve pocas ocasiones de practicar, así que estoy deseando volver a las canchas”, agregó.

La primera raqueta nacional, Ignacio Buse, celebró la designación de Robert Prevost como sumo pontífice y destacó sus lazos con el Perú: “Peruano y tenista”, compartió ‘Nacho’ a través de su cuenta de Instagram.

El peruano Ignacio Buse congratuló la elección de León XIV como reemplazante de Francisco. Crédito: Cosas.pe/Andina