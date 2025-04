Paolo Guerrero rompió su silencio sobre su abrupta salida de César Vallejo: “No me esperaba lo de Alianza Lima”

El ‘Depredador’ habló sobre la decisión de dejar el cuadro ‘poeta’ y su arribo al equipo ‘blanquiazul’. (Video: Latina Deportes)

Paolo Guerrero parece experimentar una segunda juventud a los 41 años, destacándose como una de las piezas fundamentales de Alianza Lima en los primeros meses de 2024. Con goles decisivos tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores, su impacto en el equipo es indiscutible. Sin embargo, este resurgir no habría sido posible si no hubiera tomado la decisión de dejar César Vallejo a mitad del año pasado. En ese contexto, el ‘Depredador’ rompió su silencio para hablar sobre su salida del club ‘poeta’ y su posterior llegada al equipo ‘íntimo’.

Esto lo reveló en entrevista para ‘Latina Deportes’, en donde en primera instancia fue consultado si es que en algún momento vio que la chance de volver al club de sus amores se frustraba luego de varios intentos en anteriores temporadas.

“Sí, en algún momento lo sentí (que no se retiraba en Alianza). Depués de salir de LDU, esperaba que me llamen (de Alianza Lima), y entraron en contacto. En ese momento, LDU quería que yo continúe y la gente en Quito me trató súper bien, en general en Ecuador. En todos los países que he estado, Brasil, Argentina, Alemania, he recibido un cariño enorme de toda la gente", fueron sus primeras palabras.

Paolo Guerrero ganó la Copa Sudamericana 2023 con LDU de Quito, siendo una de las figuras. - créditos: EFE/ Raúl Martínez

Paolo Guerrero sobre su salida de César Vallejo

El hecho de no haber renovado con LDU de Quito, hizo que Paolo Guerrero tenga la esperanza de volver a Alianza Lima, pero fue César Vallejo el que lo contactó y firmó.

“Cuando decidí no seguir en LDU, no se volvieron a contactar conmigo (los de Alianza) y acabé yéndome a Vallejo, que también fue un paso importante y lindo. Por cosas familiares que pasaron tenía que salir”, indicó.

Asimismo, el ‘Depredador’ admitió que vivió buenos momentos en Trujillo, aunque adujo motivo familiares para explicar su salida.

“La gente en Trujillo me trató increíble. El cariño que recibí en cada partido, en los entrenamientos. Estoy muy agradecido con la gente de allá. Infelizmente no pude estar mucho tiempo allí por el tema familiar y pasaba a otras decisiones”, precisó.

Paolo Guerrero disputó 9 partidos en César Vallejo entre Liga 1 y Copa Sudamericana, en donde anotó 3 goles y brindó 1 asistencia. - créditos: AFP

Paolo Guerrero sobre su fichaje por Alianza Lima

Incluso antes de desvincularse de César Vallejo, el nombre de Paolo Guerrero sonaba para llegar a Alianza Lima. Sin embargo, el mismo delantero admitió que esa posibilidad no estaba en sus planes, empero, el pedido de la dirigencia por llevarlo a La Victoria hizo que la operación se pueda concretar.

“Lo de Alianza no me lo esperaba. Una vez que quedé libre, entraron en contacto conmigo, me dijeron si quería y, obviamente, a Alianza siempre he querido pertenecer y estaba volver. No dudé ni un segundp para decir ‘sí’, estoy libre y quiero ir. Así fue mi vuelta”, acotó.

Esto dijo el delantero luego de ser presentado con los 'blanquiazules'. (Video: Latina)

La polémica salida de Paolo Guerrero de César Vallejo

La etapa de Paolo Guerrero en César Vallejo estuvo marcada por diversas polémicas. Su fichaje en sí llamó la atención de todo el Perú por su hinchaje y deseo constante de volver a Alianza Lima.

No obstante, problemas con su familia, incluyendo amenazas, hicieron que el experimentado atacante desista y se rehúse a jugar por el conjunto trujillano. Al final, el tema se pudo solucionar y el ‘Depredador’ alcanzó a disputar varios encuentros entre Liga 1 y Copa Sudamericana, pero se ausentó en varios duelos de altura, lo que trajo rumores ante una posible malestar del futbolista.

Ahora, hubo un percance que hizo explotar todo el asunto y fue cuando Guerrero Gonzales se negó a obedecer al técnico Guillermo ‘Chicho’ Salas y jugar en la primera fecha del Torneo Clausura, un hecho que impedía que juegue el campeonato por otro equipo. Todas las miradas estaban puestas en Alianza Lima y su deseo de contratarlo. Esto conllevó a una denuncia del futbolista ante las máximas instancias de la FPF, que luego de varias semanas se resolvió a su favor.

El delantero protagonizó insólita acción con el técnico Guillermo Salas. (Video: Liga 1 Max)