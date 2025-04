Felipe Cantuarias sugiere que Joel Raffo “dé un paso al costado” en Sporting Cristal: “Actúa con una arrogancia increíble”

Felipe Cantuarias pide la salida de Joel Raffo de Sporting Cristal. - Crédito: Difusión

Felipe Cantuarias se ha mostrado muy preocupado por el accidentado presente de Sporting Cristal, club al que presidió con gran éxito en años anteriores. Ahora, le toca ubicarse en el sitial de los hinchas para apreciar un rendimiento deplorable que lo deja totalmente mortificado y atado de manos.

Aun así, Cantuarias sigue siendo una voz escuchada en el Rímac por la serie de títulos que se concretaron durante su gestión. Por esa razón, ha ofrecido una mirada del contexto convulso actual, señalando a Joel Raffo como el principal causante y a quien exhorta a solucionar sus asuntos empresariales.

Felipe Cantuarias arremete contra Joel Raffo por su débil gestión en Sporting Cristal. - Crédito: Difusión

“Sporting Cristal debe implementar acciones. La primera es terminar, de una vez por todas, con ese conflicto de interés que tiene INNOVA con AGREF y con VALORA. Creo que ese conflicto es el que ha generado todas las distorsiones. Nosotros lo hemos señalado desde hace mucho tiempo. Creo que no tiene cómo negarlo”, apuntó en diálogo con el programa Sintonía Celeste.

Aseguró, además, que una medida principal que puede instaurar nuevos aires en el Rímac es la salida del titular de las oficinas: “El segundo tema de importancia es que Joel Raffo dé un paso al costado como presidente”.

“Él seguirá siendo accionista, podrá tener un cargo en el directorio si quiere, pero es importante nombrar a un presidente independiente, que esté conectado con Sporting Cristal, que represente sus valores y contribuya a restaurar la identidad celeste que Raffo ha perdido”, continuó.

“INNOVA y Joel Raffo tienen que entender que Cristal es un club grande, protagonista y con historia que tienen que respetar. Tienen que entender que las contrataciones que se hacen tienen que estar acorde con el protagonismo del club. En este caso, yo creo que la crisis que está teniendo el club a nivel institucional es generada por INNOVA y Joel Raffo”, sostuvo.

Sporting Cristal no logra hallar estabilidad deportiva con Joel Raffo a la cabeza. Crédito: Prensa SC

Molestia con Raffo

A Felipe Cantuarias no solo le hace ruido el débil estado deportivo en el que se encuentra sumergido Cristal, también las actitudes que manifiesta el presidente Raffo. Sin ir muy lejos, lo ha calificado como un pedante por nunca disculparse con los hinchas debido a sus malas decisiones.

“Cuando entré la crisis era generada por diversos factores y la estrategia tuvo un punto fundamental: fue la unidad celeste y para lograrlo hay que reconocer errores. Esto lo he venido repitiendo varias veces: el señor Joel Raffo actúa con una arrogancia increíble, no reconoce un solo error, no pide disculpas. Si siguen con esa actitud nunca recuperarán la confianza”, subrayó.