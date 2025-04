Manuel Barreto se irá del Perú tras heroico triunfo en la Copa Libertadores: su futuro es incierto en Universitario

El futuro del gerente deportivo es incierto en Universitario. (L1 Max)

Universitario de Deportes superó 1-0 a Barcelona SC por la fecha 3 del Grupo B de la Copa Libertadores 2025. El triunfo de los ‘cremas’ —por donde se le vea— es digno de ponderar, debido a que tuvo en espléndido rendimiento, sobre todo en defensa, y rompió diversas rachas negras en el estadio Monumental Banco Pichincha.

La victoria de la ‘U’ cuenta con muchos responsables. Desde el portero Sebastián Britos hasta el delantero Edison Flores, quien precisamente anotó el único gol del encuentro con un perfecto gesto técnico de cabeza. Pero surgen dos personajes que se deberían llevar todo el protagonismo por valentía para asumir roles en un momento complicado.

Piero Alva y Manuel Barreto orquestaron el triunfo de Universitario ante Barcelona SC - Créditos: LOF / Pase Filtrado.

Ellos son Piero Alva y Manuel Barreto, quienes tomaron el mando del cuadro ‘merengue’ luego de la abrupta salida de Fabián Bustos en la zona técnica. Uno se desempeñaba en las categorías menores y el otro era el gerente deportivo. Este último aceptó el reto, a pesar de haber sido duramente cuestionado por sus controversiales contrataciones.

El ‘Zorro’ y la ‘Muñeca’ -como lo conocen por su pasado como jugadores- le inyectaron la frescura que necesitaba el equipo que volvió a recuperar la memoria futbolística, la cual no habían mostrado en la recta final de la etapa de Bustos. Así le ganaron a Deportivo Binacional en la altura de Juliaca y ahora a Barcelona SC por la Copa Libertadores.

El cuadro 'crema' derrotó 1-0 de visita a los ecuatorianos. (Video: ESPN)

¿Manuel Barreto continuará en Universitario?

Pese del buen momento colectivo, Manuel Barreto no la ha pasado bien en los últimos meses. La hinchada se volcó en su contra luego de que su flamante delantero Diego Churín no demuestre sus condiciones dentro del campo. Los fanáticos de Universitario solicitaron su salida, debido a que argumentaron que no es la primera vez que se equivoca con el ‘nueve’.

Ahora, la perspectiva de los simpatizantes de la ‘U’ han cambiado con las dos victorias en la última semana, inclusive estos mismos han utilizado la plataforma ‘X’ (antes llamada Twitter) para pedirle disculpas al gerente deportivo y también solicitar que se quede por muchos años más. Algo que, hasta el momento, no ha sido confirmado.

De acuerdo al periodista Gustavo Peralta, Barreto se irá del Perú luego del heroico triunfo ante Barcelona SC por la Copa Libertadores 2025. El exdelantero le solicitó al administrador Jean Ferrari salir al extranjero para atender un tema personal y este le recomendó que se tome un tiempo para que reflexione sobre su continuidad en la institución.

“Barreto dio muestras de querer otro aire, en una declaraciones que dio hace días, él se va al extranjero después de este partido, entiendo por un tema personal y lo que le ha dicho Jean Ferrari es ‘tómate un tiempo, piensa, tranquilízate y después veamos’. Claramente, Jean Ferrari no quiere que Manuel Barreto deje la institución, seguramente va a quedarse”, contó en L1 Max Radio.

Manuel Barreto se irá del Perú para atender temas personales tras la victoria de Universitario ante Barcelona SC.

Manuel Barreto afirmó que su tiempo en Universitario está por cumplirse

Su permanencia en Universitario no está asegurada, ya que el mismo Manuel Barreto afirmó que su tiempo en el vigente bicampeón del fútbol peruano está cerca de terminar. Lo dijo en una entrevista con el programa de Youtube llamado ‘D&T’ en medio de los duros cuestionamientos de los hinchas hacia su persona.

Es más, sus declaraciones fueron asociadas con su posible incorporación a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para ocupar el puesto de Juan Carlos Oblitas. El periodista Gustavo Peralta descartó de momento esa versión. “Voladas que yo no lo tengo confirmado, pero sí pregunté, todavía no encuentro respuesta, ni sí ni no, vamos a ver, que tiene el perfil que buscan en la selección, lo tiene”.