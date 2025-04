Jean Ferrari confesó que Manuel Barreto tiene importante oferta para dejar Universitario, pero advirtió: “Tiene que entrar mi muñeca para convencerlo”

El administrador de la 'U' se refirió al futuro del director deportivo en la institución. (Video: Universitario)

En menos de una semana, Universitario de Deportes pasó de las críticas a los elogios. Y es que cuando los hinchas venían criticando el rendimiento del equipo, los últimos triunfos ante Deportivo Binacional en Juliaca y Barcelona SC en Guayaquil han hecho que la ‘U’ se reenganche en la Liga 1 y Copa Libertadores.

Más allá de que el mérito es de los jugadores, hubo un personaje que tuvo que hacerse con el mando tras la salida de Fabián Bustos y fue Manuel Barreto, que en conjunto con Piero Alva, cosecharon un par de resultados positivos claves en la recuperación anímica del plantel.

Sin embargo, en los días recientes también se habló de una posible partida del director deportivo, algo de lo que Jean Ferrari abordó en conferencia de prensa y también lanzó una advertencia.

"Es normal que cuando alguien hace las cosas bien, tenga propuestas. Y estas no solo pasan porque las tenga Manuel, hay gente en la administración que también tienen propuestas. Lo de Manuel se debe a lo mediático", fueron sus primeras palabras.

Manuel Barreto dirigió a Universitario en el triunfo contra Barcelona SC en Guayaquil. - créditos: Universitario

De la misma manera, el administrador bromeó con la posibilidad de convencer a Manuel Barreto de que siga con sus funciones en Universitario, nombrándolo por el apelativo que tuvo en su faceta como jugador.

“Ahí tiene que entrar un poco mi muñeca para convencer a la ‘Muñeca’ (risas). Es parte de esta profesión cuando uno hace las cosas bien. A Jorge (Fossati) se le dio la selección y qué mejor que eso, así como en otras oportunidades estuvo en la de Uruguay”, comentó.

Ahora, Jean Ferrari es consciente de que esa buena labor del director deportivo pueda llamar la atención de clubes del exterior, pero también del Perú. En esa línea, descartó que lo vaya a salir rumbo a otro de la Liga 1.

“Para nosotros es importante que vengan estas propuestas, sobre todo de sitios tan imporantes. Si vienen de otros clubes a nivel local, ni siquiera lo conversaría con Manuel. Esto lo estamos conversando continuamente y las decisiones las tomamos en conjunto. Hay que darle tiempo al tiempo y tener calma porque nos queremos enfocar en la nueva etapa con Jorge a la cabeza”, señaló.

El administrador de la 'U' llegó a Lima y brindó declaraciones luego del triunfo ante Barcelona SC por la Copa Libertadores. (Ernesto Jerónimo)

¿Cómo surgió la posible salida de Manuel Barreto de Universitario?

El mismo Manuel Barreto brindó una entrevista hace una semana para el programa de YouTube, ‘DyT’, en donde fue consultado por el trabajo desgastante de un director deportivo de Universitario. Como respuesta, afirmó que su familia lo calificó de ‘loco’ por la entrega que ha tenido por el club, empero, ha valido la pena para cumplir con el “90% de objetivos que me he planteado a nivel profesional, a nivel formativo" y que su final está cerca.

Asimismo, el directivo de 42 años admitió que su intervención en la construcción de un departamento de fútbol, tanto para la profesional como para las divisiones menores.

“Para mí era súper importante y le he dedicado la vida, a construir un departamento de fútbol sólido, donde el talento se pueda desarrollar. Las categorías formativas estaban secuestradas, hoy somos el puntero del Acumulado, vigentes campeones de reserva, me ha tocado levantar cinco copas a nivel profesional. Si bien soy una persona humilde, no soy ningún bobo, ningún ingenuo de saber que en cuatro temporadas, que me tocó formar equipos, ustedes saben que pasó a final de esos años”, indicó.

El director deportivo afirmó que le queda poco tiempo en el club 'crema'. (D&T)

Los fichajes de Manuel Barreto que rindieron en Universitario

Desde 2023 que Manuel Barreto pasó de ser el jefe de la Unidad Técnica de Menores en Universitario para ocupar el rol de director deportivo. Y entre sus funciones estaba llevar a cabo las contrataciones.

Han sido varios los jugadores que trajo al elenco ‘merengue’, pero entre los más destacados están Rodrigo Ureña, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Martín Pérez Guedes, Sebastián Britos, Edison Flores, Horacio Calcaterra, José Rivera, entre otros.

Evidentemente, la deuda estuvo en el ’9′ extranjero, aunque en más de una ocasión apuntó que su intención fue darle competencia a sus delanteros y no uno que los relegue al banco de suplentes.