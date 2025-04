Horacio Baldessari culpa a Juan Carlos Oblitas de su retorno negado a Sporting Cristal: “Me cag* la vida”

Baldessari asegura que salió llorando de Sporting Cristal por culpa de Oblitas. | VIDEO: Trisano TV

Muchos, al día de hoy, se preguntan qué sucedió con Horacio Baldessari, aquel afamado delantero argentino, de inicios de la década de los noventa, que hizo suya la camiseta de Sporting Cristal con jornadas heroicas de goleador cumbre. Aunque el cuestionamiento central pasa por el siguiente tema: ¿por qué no ha regresado con otra función a La Florida pese a sus deseos genuinos de hacerlo?

Por más de varias décadas, la Pepa ha querido acercarse una y otra vez al Rímac para volcar su experiencia en cualquier división deportiva. Pero lo único que ha recibido son negativas y, a lo mucho, uno que otro homenaje con tribuna llena. Desde luego que esa circunstancia es un masaje al ego, pero Horacio quiere algo más que un reconocimiento, quiere transmitir su sapiencia a las futuras generaciones.

Horacio Baldessari, ídolo de Sporting Cristal. - Crédito: GEC

Aún tiene ese anhelo pendiente, pero la primera vez que quiso concretarlo se llevó una verdadera desilusión por el desprecio de quien consideraba un amigo cuando se encontraba desempleado: “Me sentí muy seguro de volver a mi casa, a golpear la puerta, porque estaba Juan Carlos Oblitas como Gerente Deportivo”.

“Una mañana voy y fui con un gran amigo mío, con Pepín hincha incondicional de Sporting Cristal, hasta La Florida. En un momento lo agarro a Juan Carlos y le digo ‘mi hermano, estoy mal, necesito trabajar. No te estoy viniendo a pedir trabajo para que dejes a alguien sin trabajo, no pido ninguna división, vengo aunque sea para pedirte los juveniles”, explicó Baldessari en comunicación con la plataforma Trisano TV.

Sin embargo, grande fue la sorpresa del antiguo goleador ’cervecero’ cuando Oblitas le transmitió una respuesta inesperada que le provocó un enorme pesar: “Dije --dentro de mí-- no voy a tener ningún problema hablando con Juan Carlos, pero fue la primera vez en mi vida que salgo llorando de mi casa”.

“Juan Carlos tuvo la osadía de decirme no, no tengo presupuesto para ese tipo de cosas. Me cagó la vida. Lo cuento después de 20 años. Bueno, pasó así. ¿Quién no sabe que Juan Carlos es gallina? Todo el mundo lo sabe. Sin embargo, ¿cuántos años trabajó en Sporting Cristal? Un culo de años”, expresó la Pepa.

Horacio Baldessari se mantuvo cuatro temporadas en Cristal. - Crédito: Difusión

Un identificado con Cristal

Horacio Baldessari, reconocido exfutbolista argentino, dejó una huella imborrable en Sporting Cristal durante su paso por el club entre 1991 y 1993. Su identidad con el equipo se forjó no solo por su capacidad técnica y su entrega en el campo, sino también por su pasión y dedicación a la camiseta celeste. A lo largo de sus 3 temporadas en Cristal, la Pepa se destacó como un delantero de gran jerarquía, clave en la consolidación del equipo como uno de los más fuertes de la época.

El argentino supo alcanzar la gloria con Sporting Cristal al conquistar el campeonato nacional en 1991, un título que marcó su llegada al corazón de los hinchas cerveceros. Su paso por el club no solo lo consolidó como una pieza fundamental en el equipo, sino que también cimentó su relación de identificación y cariño con la institución, que lo recuerda como uno de los grandes ídolos.