‘Pipo’ Gorosito llamó a ESPN en vivo y extécnico de Universitario le jugó pesada broma: “Si entra la de Cavani, se termina todo”

Alianza Lima es el único equipo peruano que ha venido compitiendo de gran manera en la Copa Libertadores 2025. Y es que empezó desde las etapas previas, y de a pocos fue avanzando hasta insertarse en la fase de grupos. De hecho, en la memoria de los ‘blanquiazules’ aún está el histórico triunfo sobre Boca Juniors en La Bombonera, que generó mucha repercusión en el continente y el mundo entero por la eliminación el cuadro ‘xeneize’ en su estadio. En ese sentido, Pedro Troglio vaciló a Néstor Gorosito, DT de los ‘íntimos’, al recordarle la falla de Edinson Cavani, clave en dicho resultado.

Esto sucedió en el programa ‘F90′, de ESPN Argentina, donde ‘Pipo’ interrumpió la entrevista que le estaban haciendo al ‘Mago’ a través de una llamada telefónica con Sebastián ‘Pollo’ Vignolo.

“Estoy mirando de acá de Perú el programa. No llevaron a Pedro Troglio, lo llevaron a Antonio Troglio, el papá (risas). Qué bien habla de fútbol el papá de Troglio. No me digas que es Pedro ese”, fueron las primeras palabras del entrenador ‘aliancista’.

‘Pipo’ Gorosito llamó a ESPN en vivo y extécnico de Universitario le jugó pesada broma sobre la falla de Edinson Cavani en Alianza Lima vs Boca Juniors.

De pronto, el set de televisión se llenó de risas por la broma que le hizo Gorosito. Por su parte, Troglio, no se quedó callado y le respondió de la siguiente manera en primera instancia: “Qué hace, está todo el día viendo la televisión. Dile que vaya a comer algo ahí a la Costa Verde”.

Ahí fue cuando el extécnico de Universitario le rememoró al actual DT de Alianza Lima por el error frente al arco del delantero uruguayo, que si hubiera anotado ese gol, el equipo peruano podría haber quedado fuera de la Copa Libertadores. “La pegó, mirá si entra la de Cavani, sino dónde estaría ahora. Si entra la de Cavani se termina todo (risas)”, expresó.

Camino de Alianza Lima en Copa Libertadores 2025

Alianza Lima inició su campaña en la Copa Libertadores 2025 en las etapas previas. En la primera ronda, se midió contra Nacional de Paraguay, un rival que mostró una gran resistencia, pero los ‘blanquiazules’ lograron avanzar por el gran aporte de Hernán Barcos (3 goles en la llave).

En la segunda etapa, enfrentó un desafío aún mayor: Boca Juniors. El equipo peruano, con una destacada actuación colectiva, logró superar al conjunto argentino en La Bombonera en la tanda de penales por 5-4.

El siguiente rival fue Deportes Iquique de Chile, que no puso mucha oposición y perdió por un marcador global de 3-2. Con este resultado, los ‘victorianos’ consiguieron su clasificación a la fase de grupos, donde ahora se encuentra luchando por avanzar a los octavos de final. La experiencia obtenida en estas etapas previas ha sido fundamental para que el conjunto nacional se mantenga competitivo en el torneo de Conmebol.

La etapa de Pedro Troglio en Universitario

Pedro Troglio asumió la dirección técnica de Universitario en marzo de 2017 para relevar a Roberto Chale en un periodo complicado para el club En su primer año, logró mejorar notablemente el rendimiento del equipo y consiguió clasificar a la Copa Libertadores como Perú 4, lo que representó un respiro para una institución que venía de varias temporadas difíciles. El panameño Luis Tejada fue uno de los máximos goleadores de la Liga 1 con 17 dianas, seguido de su compatriota, Alberto Quintero, quien anotó 10 anotaciones.

Para 2018, el mundialista con Argentina en Italia 1990 continuó trabajando en la consolidación de un equipo competitivo. Sin embargo, su etapa también estuvo marcada por ciertos altibajos (se recuerda la eliminación en primera ronda de la Copa Libertadores a manos de Oriente Petrolero de Bolivia).

Y si bien logró obtener buenos resultados en algunos momentos, la falta de regularidad en el rendimiento del equipo, sumada a la oferta de Gimasia y Esgrima La Plata de su país, provocó que en abril de esa temporada, decida dejar la ‘U’.

