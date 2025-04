Diego Rebaliati lapidó a Joel Raffo tras “papelón” de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2025: “Están hundiendo el prestigio del club”

El comentarista deportivo se refirió a la dura derrota del cuadro 'celeste' ante Bolívar en La Paz y cuestionó a la directiva. (Video: Al Ángulo)

Sporting Cristal vivió una dura derrota ante Bolívar de Bolivia en La Paz en el marco de la jornada 2 del grupo G de la Copa Libertadores 2025. Fue un 3-0 en contra en el estadio Hernando Siles que no hizo más que hundir la herida de un equipo ‘rimense’ que no la pasa nada bien en lo futbolístico. En ese sentido, Diego Rebagliati lapidó a Joel Raffo, presidente de la institución, por el “papelón” en suelo ‘altiplánico’ y aseguró que viene hundiendo el prestigio del club.

“Crónica de algo que se podía sospechar. Lo que uno no termina de entender es por qué cuidó jugadores y perdió 4-1 en Cajamarca, renunciando al Apertura; y después van (a Bolivia) y hacen este papelón. La imagen de Cristal es Enríquez pidiendo a los jugadores que reaccionen”, fueron sus primeras palabras en el programa ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes.

De la misma manera, consideró que se le acabó el crédito al técnico Guillermo Farré y que era un resultado que se veía venir.

“Un técnico que ha perdido cinco de los últimos seis partidos es insostenible. Pero a estas alturas es el menor de los problemas. Cristal ha terminado dándole la razón a todos los que dijeron a inicios de año que el plantel estaba mal conformado, que no se había reforzado, que la defensa tenía problemas. A veces en el fútbol no hay que sobreanalizar las cosas y basta de sentido común para darse cuenta que algunos que toman decisiones no se quieren dar cuenta”, señaló.

Guillermo Farré lleva poco más de 10 meses como técinco de Sporting Cristal y no ha podido enrumbarlo en la Liga 1 ni en la Copa Libertadores 2025. - créditos: AFP

Las críticas de Diego Rebagliati a Joel Raffo por duro presente de Sporting Cristal

Diego Rebagliati enumeró los errores que cometió la directiva de Sporting Cristal para el presente año: el plantel corto con solo dos fichajes que fueron suplentes en La Paz. Además, dejó en claro que Raúl Ruidíaz podría haber sido un aporte valioso, teniendo en cuenta las limitaciones de Irven Ávila y que solo con Martín Cauteruccio no era suficiente.

“El partido de hoy (ayer) le da toda la razón al análisis que lo dijo la mayoría de los hinchas que analizaban lo que estaba pasando en Cristal. Que había que reforzar la defensa, que no solo debía haber dos refuerzos que fueron suplentes hoy (ayer). Terminó jugando un partido decisivo de la Copa Libertadores con Irven Ávila, que le tienen un cariño enorme pero no está para jugar: estuvo 70 y tanto minutos contra Palmeiras y ahora 80′; Cauteruccio no viajó. Te ofrecieron a Ruidíaz hace 15 días, que estaba desesperado que algún club lo llame”, comentó.

Ahí fue cuando el comentarista deportivo expuso otros detalles que han hecho que el elenco ‘bajopontino’ no compita en lo más alto de la Liga 1 ni menos en la Copa Libertadores. Al mismo tiempo, le dejó un recado a Joel Raffo.

“Es un poco más de lo mismo. (Leandro) Sosa de lateral derecho, una defensa que no responde; Távara y Pretell sobrepasados. Un equipo que juega largo, el 90% de las veces y la única vez que juega un poco corto genera una situación de gol. Un técnico desbordado y, aparentemente, una dirección del club absolutamente desconcertada y hundiendo cada vez el prestigio de Cristal”, sostuvo.

El cuadro 'celeste' cayó 3-0 en La Paz por la fecha 2 del grupo G del certamen Conmebol. (Video: ESPN)

El porvenir de Sporting Cristal en Liga 1 y Copa Libertadores

Por ahora no ha habido un pronunciamiento oficial de Sporting Cristal sobre la continuidad de Guillermo Farré. Es cierto que el gerente deportivo, Gustavo Zevallos, lo ha ratificado en la última semana pese a los resultados adversos. No obstante, la caída abultada en La Paz podría trastocar los planes.

Eso sí, desde la entidad de La Florida tendrán que pasar la página rápidamente, ya que el domingo 13 recibirá a Cusco FC por el Torneo Apertura, y luego visitará a Alianza Atlético en Sullana el sábado 19 para intentar salir del sexto lugar en que se encuentra.

Asimismo, su próximo reto en la Copa Libertadores será el jueves 24 de abril, cuando tenga que viajar a Asunción para chocar con Cerro Porteño, que recientemente perdió con Palmeiras en Brasil. Se vienen días claves en el Rímac.