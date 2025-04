Jean Ferrari hizo dura autocrítica por los fichajes de Universitario e indicó que “tomará cartas en el asunto” tras nueva derrota en Copa Libertadores

El administrador de la 'U' se pronunció por el armado del plantel y de las críticas recibidas. (Video: Entre Bolas)

Universitario de Deportes no pudo conseguir un resultado positivo el martes 8 de abril y perdió en su visita ante Independiente del Valle en el marco de la fecha 2 del grupo B de la Copa Libertadores 2025. Fue un 1-0 en contra con el el gol agónico de Jordy Alcívar que le dio el triunfo al ‘matagigantes’ y hundió a los ‘cremas’, que no han podido ganar en la actual edición del torneo de Conmebol.

Evidentemente, los hinchas no quedaron conformes con la derrota porque tuvieron ocasiones para convertir, pero el equipo no tuvo la eficacia necesaria. Esto también ha provocado que se generen las críticas sobre la dirigencia, por no haber potenciado el plantel luego del bicampeonato nacional. En ese sentido, Jean Ferrari hizo autocrítica al respecto y se pronunció por lo ocurrido en el estadio Banco Guayaquil.

“Es raro donde tienes el control, haber neutralizado de la manera como se hizo, pero el resultado no es el que se esperaba. Esto es fútbol y puede pasar eso. En el clásico no hicimos un gran partido y sacamos el resultado. Ahora hicimos un buen partido y no sacamos el resultado. Hay que ser perseverantes, no podemos bajar los brazos, estamos peleando el campeonato local. En Copa tenemos el pendiente del resultado como tal porque con River tuvimos dos tiempos completamente distintos”, fueron sus primeras palabras ante la prensa.

De la misma manera, aseguró que la mirada del equipo ‘merengue’ está puesto en el Torneo Apertura, donde el domingo 13 recibirá a Melgar, actual líder del certamen. “Le dije a los jugadores que tenemos rápido una revancha, y el domingo (ante Melgar) no podemos pensar en lo que fue, sino en lo que viene”, indicó.

Alex Valera tuvo dos chances para convertir ante Independiente del Valle, pero no estuvo fino en la definición. - créditos: EFE

Otro de los temas que abordó el administrador de Universitario fue la incapacidad de los equipos peruanos de poder trascender en la Copa Libertadores. “En general, los peruanos anhelamos esto, no solo el hincha de Universitario. El fútbol peruano nunca salió campeón de Copa Libertadores y es un pendiente. Entonces, todos los años, todos los equipos peruanos vamos a tener ese pendiente”, comentó.

Jean Ferrari admitió que pese a los esfuerzos del conjunto ‘estudiantil’ por dominar y conseguir la victoria, no fue suficiente y consideró que habrá un análisis más allá del 1-0 en contra. “A veces se sacan conclusiones basadas en resultados y acá hay que hacer un análisis integral: del rendimiento, comportamiento, individualidades, en general. Y después ver el resultado en función a lo que se hizo”, contó.

Gol y resumen de la derrota 'crema' en Guayaquil. (Video: ESPN)

Jean Ferrari sobre las críticas por los fichajes de Universitario

Ahí fue cuando Jean Ferrari mencionó que el armado del plantel de Universitario tiene margen de mejora y que él asume toda la responsabilidad por las decisiones tomadas.

“El armazón del equipo siempre se puede mejorar. Acá nosotros nunca estamos tranquilos porque todos los fines de semana son pruebas. Quiero dejar en claro que el responsable de todo esto soy yo y lo asumo con mucha responsabilidad y profesionalismo, para bien o para mal. Yo voy a tomar cartas en el asunto para todas las situaciones que se presenten”, sostuvo.

Y es que los jugadores que han sido cuestionados por no haber dado la talla, entre otros, son Diego Dorregaray (el año pasado) y Diego Churín (la actual campaña). La situación empeora cuando ambos no han podido ser la solución del gol ni una competencia letal en el ataque para Alex Valera. A ello se la suma que la directiva no alcanzó un acuerdo con Raúl Ruidíaz. La ‘Pulga’, sin equipo, quiso volver al club de sus amores, pero las diferencias económicas impidieron el fichaje que sí se dio por Atlético Grau.