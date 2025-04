Gustavo Peralta, periodista de L1 MAX, fue increpado por delincuentes tras el Alianza Lima vs Universitario: “Lo que hice no fue para ayudar a Bustos”

Según narró, todo fue en represalia por haber puesto en vivo las declaraciones de Fabián Bustos tras gol de José RIvera en Matute. (Video: L1MAX)

Lo que debió ser una cobertura especial para Gustavo Peralta, terminó siendo una pesadilla luego de lo ocurrido en el Alianza Lima vs Universitario en Matute. El periodista deportivo fue blanco de críticas por abrir el micrófono al técnico Fabián Bustos, luego del gol que significó el empate para los ‘cremas’, donde hizo polémica celebración.

“¿Me están insultando todo el tiempo y no puedo festejar el gol? No falto el respeto”, fue lo que comentó en vivo el argentino. Dicha escena generó todo tipo de comentarios, sobre todo de colegas, quienes dieron a entender que el reportero ‘favoreció’ de esta forma al equipo visitante. Pero no fue lo único.

Un día después de lo ocurrido en el clásico peruano, Gustavo Peralta fue interceptado por cuatro sujetos mientras se dirigía a comprar con su hijo. “Me quisieron amedrentar o ajustar”, narró muy indignado en el programa ‘Hablemos de Max’. Sin duda, un lamentable hecho que no debe repetirse.

“Creo que ha sido demasiado el hecho de que señalen que porque a un técnico se le escucha hablar en la cancha, un resultado se mueve o favorece. El periodista de cancha tiene que decir lo que los de arriba (cabina) no ven, o la televisión no enfoca”, arrancó.

“Yo en ningún momento me acerco a la posición de Fabián Bustos a pedirle un concepto o comunicación al respecto. Él tiene un estilo particular de dirigir, donde le gusta que se le escuche. Lo hizo siempre. Lo hizo en Ecuador y en todos lados”, acotó.

“Cuando ocurre que Bustos celebra, lo primero que hago es comentar lo que estaba pasando en el banco de suplentes. Y Talía (Azcárate), con el gran concepto periodístico que ella maneja, me dice ‘hay que escucharlo’. Y Bustos se acerca a mi zona, se pone a hablar... y yo estaba con el micro arriba... y declaró”, apuntó.

“Si yo abro el micro varias veces, durante la transmisión para escuchar a Bustos, no es ayudar a la ‘U’ o a Bustos. Porque él podría irse de boca y decir algo contra la Federación o los árbitros, que terminen confirmando una sanción para él”, subrayó.

Mr. Peet, furioso con la puesta en escena del técnico de Universitario. | VIDEO: Madrugol

Gustavo Peralta fue increpado por delincuentes tras Alianza Lima vs Universitario

El periodista de L1 MAX contó el duro episodio que vivió luego del clásico peruano: “El fin de semana me pasó algo que lamento. Salí de mi casa el día después del clásico, con mi hijo a comprar algo. Y lamentablemente fui interceptado con cuatro personas que son delincuentes, que quisieron amedrentar o ajustar”.

“Porque se sienten con derecho, a partir de los delincuentes cibernéticos que dicen cosas sin sentido, provocar a que estos delincuentes de la calle se acerquen a decir cosas”, lanzó.

“Yo iba con mi hijo. Quisieron atacar o agredir. Pero felizmente no se llegó a eso porque supe reaccionar. Y no me voy a victimizar por eso, pero sí debo actuar como corresponde ante estas lacras, porque no respetan”, agregó.

“Esto pasa porque no solamente los delincuentes cibernéticos tienen un mensaje equivocado, sino que hay comunicadores y gente con voz en YouTube, que no tienen el cuidado de lo que dicen”, cerró Gustavo Peralta.