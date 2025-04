Golazo de Independiente del Valle con impresionante misil ante Universitario por Copa Libertadores 2025

Universitario vs Independiente del Valle 0-1: gol y resumen de la derrota ‘crema’ por fecha 2 del Grupo B de la Copa Libertadores 2025 El equipo de Fabián Bustos tuvo sus chances para marcar, pero no estuvo fino de cara al arco. Alex Valera no tuvo una buena noche en ataque. Este resultado lo deja en el fondo de su grupo sin punto alguno