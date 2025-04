Golazo de Carlos Garcés tras efectivo cabezazo para el 1-1 en Cienciano vs Caracas por Copa Sudamericana 2025

El delantero empató de cabeza para el cuadro cusqueño. (Video: ESPN)

Carlos Garcés dejó su nombre bien firmado en el marcador del partido entre Cienciano y Caracas FC, disputado este martes 8 de abril, en el marco de la segunda fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana 2025. El delantero ecuatoriano logró anotar el empate parcial en la contienda, tras un efectivo cabezazo dentro del área rival luego de un perfecto centro de Luis Benites.

Las cosas no empezaron bien para el cuadro cusqueño en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, tras un gol temprano de su rival. Antes de que se cumplan los 10 minutos de juego, el atacante de 18 años Lucciano Reinoso rompió la igualdad con una certera definición, al sorprender a la defensa del ‘papá’.

Tras el tanto del conjunto venezolano, Cienciano se propuso buscar el empate e intentar remontar, pero la tarea no fue sencilla en territorio ajeno. Caracas no dejó de atacar y tuvo varias llegadas a la portería de Juan Cruz Bolado; no obstante, el equipo peruano supo salvaguardar su valla y encontró la igualdad en la cabeza de Carlos Garcés antes del entretiempo.

Todo empezó en los pies de Luis Benites, quien tenía la posesión del esférico por la banda izquierda. Al aproximarse al vértice del área contraria, el extremo nacional realizó un milimétrico centro para que el delantero ecuatoriano se imponga en el duelo aérea contra Luis Mago y, a través de un sutil cabezazo, logre marcar el 1-1 parcial de la contienda.

Carlos Garcés anotó en el Cienciano vs Caracas por la Copa Sudamericana 2025. Crédito: Cienciano

Con su anotación, Garcés le devolvió la esperanza a Cienciano en el partido. El equipo dirigido por Cristian Díaz fue en busca de más en la capital venezolana, pero el marcador no se volvió a mover en la primera mitad. Ambos elencos se marcharon a los vestuarios con el empate 1-1 en el marcador. No obstante, todo cambió para el segundo tiempo del cotejo.