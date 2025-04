Horacio Calcaterra reveló que hizo taxi antes de llegar al fútbol peruano: “Tenía que comprar pañales”

Horacio Calcaterra vistió las camisetas de Unión Comercio, Sporting Cristal y Universitario de Deportes

El volante argentino nacionalizado peruano, Horacio Calcaterra, ha dejado quedado en la historia del fútbol peruano tras ganar títulos nacionales con Sporting Cristal y Universitario de Deportes. Además, jugó por la selección ‘blanquirroja’.

‘Calca’ arribó al Perú en el 2008 para jugar en Unión Comercio bajo las órdenes del técnico Hernán Lisi. Dos años antes había debutado en Rosario Central de Argentina, pero no contaba con oportunidades en el primer equipo. Mientras buscaba su oportunidad en el cuadro ‘canalla’ su familia atravesaba dificultades económicas que lo obligaron a reflexionar sobre su futuro, más aún con la noticia iba a ser padre.

Sin embargo, el panorama cambió y le fue favorable. Al poco tiempo recibió la oferta del ‘poderoso de Altomayo’ y destacó con su juego hasta llegar a dos de los clubes más importantes del país incaico. “Era un momento complicado. La adolescencia fue espectacular porque económicamente estábamos bien, pero ya cuando mi viejo se separa, ahí como que se cortó también un poco la buena vida. Y mi vieja también tenía que juntar las monedas para mandarme en remis (taxi), porque íbamos en remis todos juntos, nos juntamos como cuatro. A veces, tenía para el jugo, pero no tenía para el sándwich, que eran ponerle que son 50 céntimos, no es nada, pero era un montón”.

El jugador de 36 años confesó que su madre lo emplazó a tomar decisión sobre su profesión debido a que los recursos eran escasos y no se había consolidado en el equipo rosarino. “Y llegó un momento que me acuerdo que hasta a mí misma mi vieja me dijo, yo ya no era chico, y a mi vieja le costaba, entonces me decía, ‘Ahora, fíjate porque llega un momento que ya no vamos a poder más. Fíjate qué vas a hacer o si vas a estudiar o lo que sea o haz algún curso de algo porque no se puede’. Eran 7.50 pesos por día que a la semana eran 25 o 30 pesos más algo que me daba. O sea, era un montón de plata en ese momento. Y claro, te hace pensar un montón de cosas. Si sigo, si no ¿Qué hago? Porque uno ya llega a 18 o 19 años y si bien estaba más o menos jugando, no sabía si iba a llegar o no y después te agarra con 20, 21 y tiene que salir a trabajar, no tener un estudio, nada. Y es difícil”, afirmó en declaraciones al programa ‘La Fe de Cuto’.

Calcaterra Thomas contó que se agudizó su situación financiera al comprar un terreno en cuotas con sus ahorros e inmediatamente su esposa salió embarazada. “Entonces todo junto. Digo, ¿para qué compré el terreno? Y justo a los 6 meses me sale lo de Perú. O sea, que vino con el pan, pero en su momento, pasaron un montón de cosas juntas. Yo me tuve que hacer remis (taxi) porque tenía que aparte de lo que yo ganaba en Rosario Central tenía que sacar algo más para ir comprando pañales y un montón de cosas que necesitábamos”.

El nacido en Correa, Santa Fe, mencionó que la oportunidad de trabajo en Perú lo salvó de la situación complicada que atravesaba en su país natal, pero aseguró no fue sencillo debido a que no tenía recorrido profesional en Central. “Me fui a vivir a mi pueblo, viajaba todos los días. Era un buen trajín y yo ya tenía casi 21 años y sin jugar en Central. Entonces, la última soga fue la de Perú que el técnico que me conocía me dijo, ‘No, tranquilo, que yo te voy a llevar’. Yo no había jugado mucho en primera, había debutado nomás. Es muy difícil venir a un club acá como extranjero a jugar a un equipo de primera que el club te quiera, porque es difícil. O sea, no tienes muchos partidos. Así que me estás trayendo un jugador que es adolescente, que no tiene ni un partido, no tiene experiencia y es extranjero. Entonces, el técnico ahí me respaldó, el mismo presidente Freddy Chávez”, concluyó.