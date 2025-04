Canal de señal abierta transmitirá el Alianza Lima vs Universitario en diferido por Torneo Apertura de Liga 1 2025

'Cremas' y 'blanquiazules' chocan por la fecha 7 del Torneo Apertura.

Alianza Lima y Universitario de Deportes armarán la fiesta en la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. Los compadres protagonizarán el primero clásico de la temporada este sábado 5 de abril, donde ambos están en la obligación de quedarse con la victoria luego de caer en sus respectivos debuts de la Copa Libertadores.

Hay mucha expectativa por parte de los fanáticos tanto por los recientes antecedentes -la ‘U’ le ganó una final al club ‘íntimo’- así como también por sus aspiraciones en este primer certamen del campeonato peruano. Tanto ‘merengues’ como ‘blanquiazules’ pelean por seguir entre los primeros lugares de la tabla de posiciones.

Por esas razones y muchas otras más, los hinchas quieren conocer por donde se transmitirá esta primera edición del clásico peruano. Como Alianza hará de local en el estadio Alejandro Villanueva, la Liga 1 Max o ahora llamada tan solo L1 Max se hará cargo de la emisión de este compromiso. Al igual que su aplicación Liga 1 Play.

Universitario y Alianza Lima protagonizarán el clásico en la fecha 7 del Torneo Apertura.

Canal de señal abierta lo pasará por diferido

Pero, claramente hay personas que no podrán ver el Alianza Lima vs Universitario de Deportes en vivo. Eso no será un problema, debido a que un canal peruano pasará este gran choque de manera diferida por señal abierta, es decir, todos los seguidores de la Liga 1 formarán parte de esta fiesta deportiva el fin de semana.

Willax Televisión informó, mediante sus redes sociales, que transmitirá el choque entre ‘merengues’ e ‘íntimos’ el mismo sábado 5 de abril a partir de las 22:00 horas (horario peruano). Este canal se puede encontrar en diferentes teleoperadoras, por ejemplo, canal 12 de Movistar TV y Claro TV, canal 1191 de DIRECTV y canal 8 de Best Cable.

Cabe señalar que el Universitario vs Alianza Lima no será el único cotejo de la fecha 7 del Torneo Apertura que Willax pase de forma diferida. También el Sporting Cristal vs UTC -a realizarse el domingo 6 de abril a las 15:30 horas en el estadio Municipal Germán Contreras Jara- se transmitirá a las 18:00 horas para todos los simpatizantes ‘celestes’.

Willax Televisión pasará el Alianza Lima vs Universitario de forma diferida.

Será un clásico con muchos ausentes

Lastimosamente, el clásico Universitario vs Alianza Lima no podrá contar con todas sus figuras. Y es que desde ambos lados habrá muchas bajas que no permitirán ver en acción a sus equipos titulares en Matute. Por ejemplo, el técnico Néstor Gorosito no podrá contar con su ‘10′ Pablo Ceppelini.

El futbolista uruguayo formó parte de la última derrota ‘blanquiazul’ ante Libertad de Paraguay, pero tuvo que ser cambiado a los 58 minutos. Después del compromiso copero, se pudo conocer que el mediocampista extranjero sufrió un desgarro que lo alejara de las canchas por varios días.

Desde Ate también tendrán ausentes. A los lesionados ya conocidos Matías Di Benedetto y Martín Pérez Guedes, se le sumaría Horacio Calcaterra, que estuvo en la banca de suplentes durante la derrota 1-0 ante River Plate por la fecha 1 del Grupo B de la Copa Libertadores.

Los posibles once titulares serían los siguientes:

- Universitario: Sebastián Britos; César Inga, Williams Riveros, Aldo Corzo; José Carabalí, Andy Polo, Rodrigo Ureña, Jairo Vélez, Jairo Concha; Alex Valera y Edison Flores.

- Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Guillermo Henrique, Miguel Trauco; Erick Noriega, Pablo Lavandeira, Alan Cantero; Paolo Guerrero, Kevin Quevedo y Eryc Castillo.