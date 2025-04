Fabián Bustos y su sorpresivo elogio a Marcelo Gallardo previo a Universitario vs River Plate por Copa Libertadores 2025

El técnico 'crema' se refirió a su compatriota a poco del duelo por Copa Libertadores 2025. (Conmebol)

Universitario de Deportes debutará esta noche en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 enfrentando a un duro rival como River Plate de Argentina. El vigente bicampeón del fútbol peruano intentará conseguir un triunfo en casa y con toda su gente para tentar una clasificación en el Grupo B del certamen continental.

El técnico Fabián Bustos brindó declaraciones para las redes sociales oficiales de Conmebol a poco del choque contra los ‘millonarios’ y fue consultado por el duelo de pizarras que protagonizará con su compatriota Marcelo Gallardo. El entrenador de la ‘U’ sorprendió con sus elogios hacia el popular ‘Muñeco’.

“Nunca lo enfrenté, me ha tocado enfrentar a grandes entrenadores, siempre lo dije, cuando me ha tocado estar en Libertadores, para mí Abel Ferreira y Marcelo Gallardo son los dos mejores entrenadores del fútbol sudamericano”, exclamó.

Pese a ponerle tremendo rótulo a Gallardo, Bustos aprovechó para enviarle una advertencia de cara al choque internacional. “Ahora me toca enfrentarlo, ojalá lo hagamos bien, sé que lo vamos a hacer bien, estoy convencido, es un gusto enfrentar a los mejores”.

Fabián Bustos elogió a Marcelo Gallardo previo a Universitario vs River Plate por Copa Libertadores 2025.

Fabián Bustos habló de la final perdida por River en el Monumental de Ate

Por otro lado, Fabián Bustos se refirió al mal recuerdo de River Plate en el estadio Monumental de Ate, debido a que el conjunto argentino perdió la final de la Copa Libertadores 2019 ante Flamengo en el recinto deportivo de Universitario.

“No fue bueno. Lo vi, la mereció ganar y la perdió en tres o cinco minutos”, fue lo primero que dijo en entrevista con la Conmebol. Posteriormente, descartó que eso influya en el duelo contra la ‘U’ en esta edición del certamen internacional.

“No creo, porque casi ningún jugador debe estar de ese equipo, no sé si Armani, pero no creo. Me acuerdo mucho de ese partido, dos detalles tácticos, donde se perdió la pelota, no quiero quitarle mérito a Flamengo, pero fue injusto, River había hecho todo muy bien para ganar ese campeonato”, añadió.

El técnico argentino se refirió a la final perdida por los 'millonarios' en el estadio de Universitario. (Conmebol)

Fabián Bustos hará más de dos cambios para enfrentar a River Plate

Fabián Bustos se verá en la obligación de hacer más de tres modificaciones en su equipo titular para jugar ante River Plate. Y es que Martín Pérez y Matías Di Benedetto quedaron descartados para el debut copero luego de sufrir lesiones durante la victoria ante Sport Huancayo el último fin de semana.

A los dos argentinos, se le sumó el chileno Rodrigo Ureña, quien padeció una molestia en la pierna y no podrá arrancar ante los ‘millonarios’. También, el entrenador argentino decidió darle descanso a Alex Valera y mandará como inicialista a Diego Churín.

De esta manera, el once de la ‘U’ quedaría de la siguiente manera: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, César Inga, Jorge Murrugarra, Andy Polo, José Carabalí, Jairo Concha, Gabriel Costa, Edison Flores y Diego Churín.

Convocados de la 'U' para medirse con River Plate.

Universitario vs River Plate: horarios y canales TV del duelo por Copa Libertadores 2025

Universitario de Deportes chocará HOY contra River Plate en la fecha 1 del Grupo B de la Copa Libertadores 2025. Este compromiso está pactado para iniciar a las 19:30 horas de Perú y a las 21:30 horas de Argentina en el estadio Monumental de Ate. Si te encuentras en otro país, revisa los horarios en esta nota.

Este enfrentamiento será transmitido por la señal de ESPN 7 y Pluto TV en territorio peruano, mientras que lo emitirán por Fox Sports, Telefe y el mismo Pluto TV en la nación argentina. Por otro lado, Infobae Perú hará el minuto a minuto en su página web. Los goles, incidencias, detalles y más. No te lo puedes perder.