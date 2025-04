Ricardo Gareca descartó presión económica contra la Federación de Chile para quedarse en el cargo: “Lo pensaron y nos ratificaron”

El 'Tigre' habló de su continuidad en la 'roja' tras el duro momento en las Eliminatorias 2026. (Video: ESPN)

No es una sorpresa de que la selección de Chile vive uno de los peores momentos de su historia futbolística. Y es que se ubica en el último lugar de las Eliminatorias Sudamericanas y con remotas chances de clasificar a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. Esto generó que se hable de la no continuidad de Ricardo Gareca al mando de la ‘roja’, aunque la Federación de ese país lo terminó ratificando. En ese sentido, el ‘Tigre’ descartó que hubo presión económica para rescindir su contrato.

“Me junté con Pablo Milad, Jorge (Yunge) y Marko (Biskupovic). Estuvimos intercambiando opiniones, hablando, querían saber cómo estábamos nosotros en ese aspecto. Y le hemos manifestado que la idea nuestra es continuar, y yo también. Fue un intercambio de palabras porque tengo una excelente relación con ellos y, al tiempo que pensaron, nos volvieron a llamar y nos ratificaron”, fueron sus primeras palabras en entrevista para la prensa ‘sureña’.

De la misma manera, aseguró que siempre hubo entendimiento con los altos mandos del combinado ‘mapocho’ y que no hubo dudas de su parte para seguir y resurgir en el proceso clasificatorio.

“Nosotros le facilitamos todo, tenemos una excelente relación y acostumbro a resolver el contrato de la mejor manera. No hay una presión económica ni nada. Está el deseo nuestro de continuar, de revertir la historia, nada más. Sabemos las consecuencias, el malestar que hay. Entendemos, respetamos y entendemos a la gente, la crítica”, comentó.

Pablo Milad ha sostenido a Ricardo Gareca en la selección de Chile en varias oportunidades. - créditos: Difusión

Ricardo Gareca y la negociación con la Federación de Chile por su futuro

Y es que en la última semana se había hablado de la firme decisión de la ANFP de no contar más con Ricardo Gareca como técnico de Chile. De hecho, se sabía que había una dificultad para ello y era la cláusula de rescisión de su vínculo, tasado en 1,3 millones de dólares.

Aunque medios chilenos mencionaron de una propuesta en la que le ofrecían solo dos meses de su contrato, algo que no habría caído bien en el ‘Flaco’, que exigió, al menos, 1 millón de dólares. Ante este panorama, Pablo Milad y compañía optaron por respetar el acuerdo firmado en enero del año pasado.

El 'Tigre' no seguiría como DT de la 'roja' ante la decisión de la directiva tras fracaso en Eliminatorias 2026. (Video: T13)

Ricardo Gareca, experto en salir de duros momentos

Por otro lado, Ricardo Gareca fue enfático en reafirmar su confianza por el jugador chileno, tal y como en su momento lo hizo con el futbolista peruano cuando dirigía a la ‘bicolor’. Al mismo tiempo, reconoció que la ‘roja’ puede crecer en las Eliminatorias 2026. “Sobre todas las cosas, confíamos en nosotros y en el jugador chileno. Creemos que podemos revertir esta situación y, también creemos que Chile va mejorando en lo futbolístico, más allá que los resultados no han sido lo esperado”, sostuvo.

Eso no fue todo, ya que el entrenador de 67 años recordó que ya ha vivido malas experiencias a lo largo de su carrera deportiva, no solo como DT, sino también como jugador; y que en ambos casos logró salir airoso.

“Como futbolista he atravesado momentos difíciles. Fui jugador de Boca, después pasé a River. Entonces, durante esa etapa sentí que iba a cualquier estadio, y me ha tocado dirigir como entrenador en lugares difíciles, me han insultado. También he vivido procesos exitosos. Hacía mucho tiempo que no me pasó lo que me pasó el otro día en el estadio, que la gente se manifestó. Pero como es mi trabajo y estamos tan acostumbrados a esto que posiblemente ustedes no lo entiendan o lo ven, forma parte de mi trabajo. El contento y el descontento es algo habitual en nuestra profesión”, precisó.

El fixture que le queda a Chile en Eliminatorias 2026

Chile se encuentra en la casilla 10 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, con pocas opciones de clasificación (a cinco puntos del repechaje). A pesar de ello, aún le restan cuatro partidos: contra Argentina en Santiago (4 de junio), Bolivia en La Paz (9 de junio), Brasil en Brasilia (9 de setiembre) y Uruguay en Santiago (14 de setiembre). Estos enfrentamientos serán cruciales para intentar remontar su situación.