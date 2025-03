Gustavo Zevallos rechazó crisis en Sporting Cristal, pero lanzó advertencia sobre los lesionados y posibles fichajes: “Siempre estamos analizando”

El directivo del club 'celeste' se refirió a la actualidad del equipo, del sorteo de la Copa Libertadores y otros temas. (Video: Radio Ovación)

El lunes 17 de marzo, Sporting Cristal conoció a los rivales que enfrentará en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Sin embargo, más allá de la categoría de los oponentes, el hincha se encuentra preocupado por el mal momento del cuadro ‘celeste’ en la Liga 1, con sendas derrotas ante Alianza Lima y Melgar, además de la gran cantidad de lesionados. En ese sentido, Gustavo Zevallos rechazó crisis en la institución, pero lanzó advertencia sobre las bajas y posibles fichajes.

“Los rivales en Copa son de altísimo nivel, muy importantes. No podemos dejar de ver a Palmeiras en Brasil, lo que hizo Cerro Porteño o lo que significa Bolívar, pero confiamos en hacer una buena Libertadores. A lo largo de la historia, Cristal ha tenido muy buenos partidos, incluso contra equipos brasileños, pero debemos prepararnos y mejorar mucho”, dijo en primera instancia en entrevista con Radio Ovación.

De la misma manera, entendió la molestia de los fanáticos, que quieren ver que su equipo vuelva a jugar con el balón al ras del césped y tenga una propuesta atractiva, diferente a lo que propone Guillermo Farré.

“El hincha de Cristal quiere que el equipo juegue bien, no solamente que gane, y esa es una tarea pendiente que estamos revisando. En los últimos partidos se ha intentado, como en Arequipa, donde el equipo tuvo mayor posesión del balón. A veces los resultados no se dan, pero se intentó. Muchas veces hay derrotas dignas, no es por ser romántico, sino por ser realista, y veo que se ha mejorado. Quiero descartar categóricamente que estemos en una crisis”, precisó.

El cuadro 'celeste' cayó 1-0 en Arequipa. (Video: L1MAX)

Lesionados en Sporting Cristal

Es cierto que en Sporting Cristal hay una gran cantidad de bajas por lesión. En total hay nueve futbolistas ausentes (Yoshimar Yotún, Renato Solís, Leonardo Díaz, Gustavo Cazonatti, Luis Iberico, Christofer Gonzales, Jhilmar Lora, Fernando Pacheco y Franco Romero), por lo que Gustavo Zevallos dio una explicación a esa situación y dejó en claro que verán la forma de prevenirla.

“Ha habido una cantidad de lesionados en Cristal, pero no es es de ahora. Yotún, Renato Solís y ‘Leo’ Díaz se lesionaron el año pasado. Es cierto que tenemos una cantidad de lesionados por encima del promedio. Muchas veces competimos y terminamos los partidos al límite físicamente. Hay que regular eso. Estamos viendo internamente cómo mejoramos para evitar que haya tantos lesionados”, acotó.

De hecho, a poco de encarar la Copa Libertadores, el elenco ‘rimense’ ha encontrado un preocupante panorama. No obstante, la para por fecha FIFA de marzo le daría tiempo al técnico Guillermo Farré para recuperar a varios jugadores.

Yoshimar Yotún viene afrontando la recta final de su recuperación en Sporting Cristal. - créditos: Liga 1

¿Posibles fichajes en Sporting Cristal?

No solo los lesionados y el mal juego han sido cuestionado los hinchas de Sporting Cristal. A ello se le suma los escasos fichajes en el actual mercado de pases. Solo llegaron Misael Sosa y Catriel Cabellos, aunque en los últimos días sonó el nombre de Raúl Ruidíaz tras dejar libre Seattle Sounders y tener la intención de jugar en Perú.

“Con lo que tenemos afrontaremos la Copa y el torneo local hasta mitad de año. En ese momento, recién veremos si se da la oportunidad para reforzarnos. Siempre estamos analizando junto al departamento de scouting la manera de reforzar el equipo. Voy a ser claro y sincero: sí estamos pendientes de mejorar el plantel”, señaló.

Por último, Gustavo Zevallos admitió que en el club existe la presión de no salir campeón hace cinco años, de ahí que aseguró que harán cambios para mejorar al equipo.

“Para nosotros, ambos torneos son importantes. Hace cuatro años que el equipo no sale campeón y eso es un pasivo que debemos solucionar. No se nos quita de la cabeza que siempre hay que lograr el título, y no tengo dudas de que se están corrigiendo aspectos importantes. Aceptamos las críticas. Cuando se reinicie el torneo, confío en que se verá otra cara. No es fácil jugar dos torneos a la vez, pero el jugador está preparado mentalmente para enfrentarlo”, sostuvo.