Renato Tapia le respondió a hincha de Celta de Vigo que cuestionó su salida del club por “pedir más dinero”.

Renato Tapia es el único jugador peruano que milita en una de las cinco mejores ligas de Europa. Y es que ya lleva en España desde 2020, y ha podido consolidarse como un elemento competitivo y capaz de medirse de igual a igual con cualquier rival. Este nivel lo dio a conocer en Celta de Vigo, del que se desligó a mediados de 2024 para poner rumbo a Leganés tras no haber renovado su contrato. En ese sentido, el ‘Cabezón’ le respondió a un hincha del cuadro vigués que lo cuestionó por su partida del equipo, deduciendo que fue por motivos económicos.

Esto sucedió luego del último enfrentamiento entre ambos equipos el sábado 8 de marzo, que acabó en triunfo para los ‘celtistas’ por 2-1 en el estadio Abanca Balaídos. El volante nacional fue titular y ocupó el puesto de defensa central en una línea de cinco en el fondo.

No obstante, las miradas estuvieron puestas en el accionar del exfutbolista de Feyenoord, quien volvió a la que fue su casa por cuatro temporadas y se saludó con varios excompañeros, entre ellos, el canterano de Barcelona, Óscar Mingueza.

Pero luego de la contienda, un aficionado de Leganés subió un video en su cuenta de Twitter en donde se escucharon los silbidos a Renato Tapia cuando su nombre sonó en el altavoz del mencionado recinto deportivo. El peruano dijo que esos abucheos no significaron un gol.

Renato Tapia no pudo evitar la derrota de Leganés en su visita a Celta de Vigo por LaLiga de España. - créditos: EFE

En el diálogo, el hincha le expresó su tristeza por su decisión de no renovar su contrato a tiempo. Utilizando un refrán, le indicó que haber renovado antes habría sido lo más adecuado, en lugar de esperar hasta el final. Consideró que Tapia es un gran jugador y que su presencia en el equipo habría sido muy beneficiosa.

Tapia Cortijo, sorprendido por el comentario, le pidió al hincha una explicación sobre el refrán que mencionó, a lo que este respondió que, aunque podría haber sido un jugador importante para el equipo, entiende que la decisión fue tomada por él mismo y respeta que haya razones detrás de lo sucedido, aunque no se concretó su renovación.

El canterano de Esther Grande de Bentín se incomodó y dejó en claro que la dirigencia de Celta de Vigo no le ofreció una renovación. “Ya no sé en que idioma decirlo y te lo digo porque al parecer muchos de ustedes piensan igual. Yo dejé todo por el club. Entiendan gente, no me ofrecieron NADA. Me fui tranquilo. Nunca busqué otro club ni mejor económica. No te dejes engañar. Piensa”, precisó.

El hincha no se quedó conforme con su respuesta y le preguntó a Renato Tapia si es que el motivo de su partida se debía a que pidió un mejor sueldo. El jugador de 29 años contestó lo siguiente: “Creo que si hubiese pedido mas dinero hubiese acabado en otra liga, por favor. Quédense con lo que es y no con lo que se les crea en la cabeza. Agradecer a la gente que me recibió con cariño y punto”.

El cruce de tuits entre Renato Tapia e hincha de Celta de Vigo por su salida de Balaídos.

Renato Tapia y su regreso a la selección peruana

Renato Tapia había sido un jugador importante desde que llegó a la selección peruana adulta. Sergio Markarián lo consideró en microciclos, pero con Ricardo Gareca fue que alcanzó su pico de rendimiento entre 2015 y 2022.

Con Juan Reynoso siguió siendo convocado, alternando entre el mediocampo y la defensa, aunque su nivel y el de todo el plantel no fue el mismo. Una situación parecida le ocurrió con Jorge Fossati, y el mal momento de la ‘bicolor’ se acrecentó con el último lugar en las Eliminatorias 2026.

Sin embargo, en 2024 se ausentó de la Copa América por no contar con un seguro ante alguna lesión, luego de haber salido de Celta de Vigo para sumarse a Leganés. Posteriormente, los únicos partidos que alcanzó a disputar fue contra Colombia en Lima y Ecuador en Quito en setiembre. Esto debido a que los problemas físicos impidieron su participación ante Uruguay, Brasil, Chile y Argentina.

Óscar Ibáñez optó por reconsiderar al polifuncional futbolista y a otros veteranos para tratar de enrumbar a la ‘blanquirroja’ en el proceso clasificatorio.

El volante del Leganés también habló sobre la salida de Jorge Fossati del banquillo del equipo patrio. (Video: DSports)