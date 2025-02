Jefferson Farfán y su inesperado mensaje a Luis Advíncula previo al Alianza Lima vs Boca Juniors por Copa Libertadores 2025: “Ojalá se lesione”

La 'Foquita' bromeó con Carlos Zambrano y Paolo Guerrero. También se refirió al momento de Luis Advíncula. (Video: Canal N).

El partido de vuelta entre Alianza Lima y Boca Juniors se comenzó a vivir desde el pitazo final del enfrentamiento realizado en Matute el pasado martes 18 de febrero. Muchos protagonistas de ambas escuadras se pronunciaron y calentaron la previa a través de conferencias y entrevistas. Pero, también personajes externos a los dos clubes se han manifestado para darle ese toque ‘picante’ al decisivo encuentro por la Copa Libertadores 2025.

Ese es el caso del exfutbolista e ídolo ‘blanquiazul’, Jefferson Farfán, quien no solo bromeó con el estilo de juego de su compatriota Carlos Zambrano, sino también aprovechó para mandarle un mensaje inesperado a su otro excompañero de la selección peruana, Luis Advíncula, quien hará su reaparición en este compromiso luego de cumplir su sanción por la expulsión en la pasada Copa Sudamericana.

La ‘Foquita’ -en primera instancia- destacó el presente del lateral derecho, que viene de anotar un golazo para el triunfo ‘xeneize’ (2-1) ante Aldosivi por la Liga Profesional Argentina. “Esa pierna izquierda la conocía desde que jugábamos en la selección, la verdad que tiene la izquierda mejor que la derecha, es alucinante la técnica que tiene para patear con la pierna izquierda. Ha ido mejorando con el tiempo, pero nada feliz por ‘Lucho’”.

El ‘10 de la calle’ no pudo evitar desearle lo malo a Advíncula -claramente en son de broma- de cara al Alianza Lima vs Boca Juniors. “Espero que no le salga ese gol mañana (hoy martes). Le dije que ojalá se lesione, que no juegue ese partido porque está yendo muy bien, creo que es un jugador muy importante para Boca”, exclamó el exjugador peruano en medio de una conferencia.

Jefferson Farfán mandó inesperado mensaje a Luis Advíncula previo al Alianza Lima vs Boca Juniors por la Copa Libertadores 2025.

Farfán destacó la forma física de Paolo Guerrero previo al Alianza vs Boca

Por otro lado, Jefferson Farfán también se refirió a la actualidad de su compadre Paolo Guerrero. El ‘Depredador’ -al igual de Luis Advíncula- reaparecerá en este compromiso de vuelta, debido a que sufrió una lesión en el tobillo que le impidió sumar minutos en la ida ante Boca Juniors. El delantero de 41 años sigue demostrando su vigencia al marcar un golazo para el triunfo ante Juan Pablo II por la Liga 1.

En ese sentido, la ‘Foca’ pidió su presencia en el choque contra los ‘xeniezes’ por la Copa Libertadores e hizo broma sobre su estado físico. “Me encantaría que juegue mi compadre Paolo, viene muy bien, está delgado, delgado, delgado, nunca lo había visto así, está figurita mi hermano, le voy a pedir la receta, porque la sopa seca del ‘Cuto’ me ha cag...”, sentenció entre risas.

A pesar de su última presentación en el campeonato peruano, ‘PG9′ deberá esperar su oportunidad en el banquillo durante el Alianza vs Boca, ya que su compañero Hernán Barcos le quitó el puesto y probablemente será el elegido por el técnico argentino Néstor Gorosito para comandar el ataque de los ‘íntimos’ en la mítica Bombonera este martes 25 de febrero desde las 19:30 horas.

El delantero anotó el 1-0 en Matute. (Video: L1MAX)

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para clasificar? ¿Qué pasa si se empata la serie?

Con la victoria 1-0 ante Boca Juniors en Lima, al ‘equipo del pueblo’ le basta con un empate en la Bombonera para meterse a la fase 3 de la Copa Libertadores. En caso pierda por la diferencia de un gol, la llave estará igualada, por lo que habrá que aplicar los criterios de desempate estipulados por la Conmebol.

Primer criterio: Mayor diferencia de goles. La diferencia de goles se obtiene restando los goles marcados de los goles recibidos.

Segundo Criterio: Si aún así persistiera la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto de penal, conforme a las normas de la IAFB/FIFA, hasta definir al ganador.