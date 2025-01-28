Lionel Messi llegó al Perú con Inter Miami: fue recibido por un centenar de hinchas y concentró previo al partido con Universitario

Lionel Messi saluda a los hinchas tras su llegada a Lima con Inter Miami para el amistoso ante Universitario

La Messimanía llegó a Perú. Lionel Messi aterrizó en suelo peruano el pasado martes 28 de enero por la noche con la delegación de Inter Miami para enfrentarse a Universitario de Deportes en un partido amistoso que promete pasar a la historia del balompié nacional.

La misma estrella argentina confirmó su asistencia con un video publicado en las redes del club estadounidense. “Continúanos con la pretemporada” y “Te esperamos en Perú”, fueron las escuetas palabras del ‘10′ el pasado viernes 24.

El deseo de muchos fanáticos está por cumplirse. Y es que si bien la ‘Pulga’ vino a Lima en diversas ocasiones, lo hizo con la selección argentina, más no con un equipo de manera profesional. Al extremo de que su última estadía en territorio ‘incaico’ se remonta a cuando era un niño y vestía la camiseta de Newell’s.

El '10' de Inter Miami dirá presente ante la 'U'. | VIDEO: Franco Panizo

Llegada de Lionel Messi e Inter Miami al Perú

En primera instancia, se habló que Lionel Messi y compañía llegarían al Perú con dos días de antelación al partido con Universitario, es decir, el pasado lunes 27 de enero. Algo que finalmente no sucedió, pues arribó el aeropuerto Jorge Chávez del Callao en la víspera del amistoso en un vuelo chárter.

Inter Miami de Lionel Messi arribó al hotel de concentración previo al duelo con Universitario

Recibimiento de Inter Miami con Lionel Messi

El hincha peruano acompañó al ocho veces ganador del Balón de Oro en el aeropuerto, pero también otro grupo lo esperó en el hotel de concentración del cuadro de la MLS. Lo buscaron en diferentes partes de Lima para sacarse una fotografía u obtener una firma suya.

La delegación de las ‘garzas’ se quedó alojado en el Swissotel, uno de los hoteles más exclusivos de la capital, que se encuentra ubicado dentro del Centro Empresarial en el distrito de San Isidro. La seguridad en dicha zona fue reforzada.

Medidas de seguridad para el partido de Lionel Messi en Lima - RPP

El desaire de Messi

Lionel Messi fue esperado por varios aficionados que compraron un paquete especial para retratarse con él. Los organizadores del evento habían confirmado su presencia en el M&G, que costó cerca de 4 mil soles, pero finalmente no apareció generando una tremenda decepción entre los presentes.

Informaciones periodísticas dieron cuenta que el ‘10′ de Argentina se negó a atender a los beneficiados, aunque no mantuvo esa posición cuando se fotografió con Tobías Medrano, cantante de la agrupación musical ‘La T y la M’. Aquella acción terminó desatando la insatisfacción de los compradores, quienes exigían un resarcimiento.

Inter Miami vs Universitario: día, hora y canal TV del duelo con Lionel Messi

Lionel Messi no pasará mucho tiempo en Lima, debido a que el partido internacional está pactado para este miércoles 29 de enero. Las acciones del mismo comenzarán a las 20:00 horas (horario peruano) y tendrá como escenario el estadio Monumental.

El recinto situado en el distrito de Ate lucirá abarrotado, ya que gran porcentaje de las entradas se agotaron en tiempo récord. No hay boletos para las tribunas sur, norte, butacas negras, palcos y hospitality; sin embargo, aún quedan tickets para oriente (964 soles) y occidente (entre 1028 y 1285 soles).

Los fanáticos que no podrán asistir al estadio, contarán con la opción de vivir el Universitario vs Inter Miami por medio de la televisión. Recientemente, se pudo conocer que GOLPERU (canal 14 o 714 HD de Movistar TV) y Latina TV (canal 2 en señal abierta) obtuvieron los derechos de transmisión.

Un dato no menor es que en caso el partido entre peruanos y estadounidenses quede igualado a lo largo de los 90 minutos, deberán afrontar una tanda de penales para definir al ganador del encuentro realizado en la capital ‘incaica’.

¿Cómo llegan Universitario e Inter Miami a este partido?

Claramente, Universitario llega con más rodaje a este amistoso internacional. El cuadro dirigido por Fabián Bustos no realizó muchas modificaciones en su plantilla que le dio el bicampeonato en el año de su centenario. Además, sostuvo encuentros de preparación en esta pretemporada.

Primero, venció 3-1 a Junior de Barranquilla con goles de Yuriel Celi, Gabriel Costa y Diego Churín. Después, cayó por la mínima diferencia ante Once Caldas por la Serie Colombia. Finalmente, derrotó 2-1 a la selección de Panamá con tantos de Paolo Reyna y José Rivera.

Inter Miami, por su parte, solo disputó un amistoso en este último mes. La escuadra encabezada por Javier Mascherano venció 3-2 a América de México en una definición de penales luego de igualar a dos en el tiempo reglamentario.