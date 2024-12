Integrante de la FPF culpó a Juan Carlos Oblitas de los fracasos de Perú y descartó que su salida fue por una venganza de Agustín Lozano

Freddy Ames respalda decisión de Agustín Lozano de separar a Juan Carlos Oblitas de la FPF. Canal N

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) sacó a Juan Carlos Oblitas de su puesto como director general de fútbol este viernes 6 de diciembre. En esa línea, uno de sus nuevo integrantes, Freddy Ames, se refirió a la decisión tomada por Agustín Lozano de destituir al exjugador después de varios años.

Ames comenzó hablando en una entrevista con Canal N sobre su reciente incorporación al directorio de la FPF. “El día de hoy me han comunicado que voy a ser nuevo integrante de la Federación, pero todavía no se va a hacer hasta el día 12 de este mes”. De esta manera, se completó los 11 colaboradores luego de las salidas de Juan Enrique Dupuy, Raúl Bao y Gisella Mandriotti.

Posteriormente, explicó cuáles serán sus objetivos dentra de la Videna. “De alguna manera en el tema de fútbol de menores, buscar que los clubes inviertan en menores, todos, sin excepción. Adicionalmente ver temas de incorporación de profesionales de muy buen nivel para ayudar al desarrollo del fútbol peruano”.

Freddy Ames habló sobre la salida de Juan Carlos Oblitas de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Freddy Ames culpó a Juan Carlos Oblitas de los fracasos de la selección peruana

Freddy fue consultado por la reciente decisión de la FPF por echar a Juan Carlos Oblitas y dejó en claro que él no participó en dicha salida. No obstante, no dudó en opinar. “En su momento tuvo su espacio y que debería haber concluido su labor cuando el profesor Ricardo Gareca abandonó el país, esa es mi opinión”.

En seguida, el también presidente de Deportivo Coopsol culpó al ‘Ciego’ de los fracasos de la selección peruana. “Él fue quien escogió a los dos técnicos y (Juan) Reynoso y (Jorge Fossati) Fossati, no nos han llevado al lugar que pensábamos. Él es el responsable como director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol”.

Asimismo, aprovechó para descartar que se tratara de una venganza de Agustín Lozano contra el mundialista por no defenderlo durante el proceso legal que afronto por el caso ‘Los Galácticos’. “Entiendo que son por resultados, cuando los resultados no existen, hay que tomar algunas decisiones, es una decisión que se pasará por el directorio para ver quién reemplaza y que sea una persona que pueda tener aspiraciones y hacer que nuestro fútbol cambie en el futuro”.

Agustín Lozano dialogando con Juan Carlos Oblitas en una reunión directiva. - Crédito: FPF

Freddy Ames respaldó decisión de Agustín Lozano

Ames, a la par, afirmó que respalda la resolución del nacido en Chongoyape, ya que el presente de la ‘bicolor’ en las Eliminatorias 2026 no es la mejor. “Si los resultados no acompañan, las personas que estuvieron detrás, deben dar un paso al costado”.

Eso sí, trató de mantenerse al margen de la polémica de Lozano. “Asumo el puesto en el directorio por lo que pase del presente al futuro, el pasado hay que reestructurarlo, mi presencia es para mejorar el fútbol peruano”.

Los nuevos integrantes del directorio de la FPF

Como se dijo líneas atrás, Freddy Ames se convirtió en nuevo integrante del directorio de la Federación Peruana de Fútbol. No fue el único. Claudio Limaylla, presidente de ADT de Tarma, y Gabriela Moreno, en representación al arbitraje, también se sumaron para completar los 11 colaboradores.