Jean Deza reveló tenso cruce con Pablo Bengoechea en la selección peruana: “Me voy y tú no me digas nada”

Jean Deza reveló anécdota con Pablo Bengoechea en su primera convocatoria a la selección peruana

La relación entre Pablo Bengoechea y Jean Deza va más allá de Alianza Lima, el técnico uruguayo hizo debutar al delantero en la selección peruana en 2014. Fue una fecha especial para ambos: se estrenaron con la ‘blanquirroja’. Fue la primera convocatoria del jugador y el primera partido del DT.

En esa oportunidad, la ‘bicolor’ se enfrentó a Inglaterra y Suiza en amistosos rumbo al Mundial Brasil 2014. El ‘Ratón’ fue titular frente los ingleses que terminó con derrota por 3-0 y tuvo minutos frente a los suizos, que también fue una caída (2-0)

A pesar de las derrotas, Deza se llevó los aplausos de la hinchada debido a sus grandes actuaciones y muchos se ilusionaron con sus habilidades con el balón. Sin embargo, pasó un episodio en la previa del choque con las ‘cruces rojas’ que hasta el momento, era desconocido. El exjugador de Alianza Lima reveló una anécdota que tuvo con Bengoechea que casi lo deja fuera del combinado nacional para siempre.

“Fue mi primera convocatoria, estaba en Francia. El técnico era (Pablo) Bengoechea. Jugamos contra Inglaterra, jugué muy bien. Tenía 21 o 22 años, motor nuevo. Terminó el partido nos vamos a Suiza, Bengoechea se me acercó y me dijo que sí voy a jugar. No sé qué pasó, que se acercaron algunos jugadores, no voy a decir quiénes fueron. Bengoechea hace el equipo y me pone en el equipo B, cuando antes de eso me dijo que iba a ser titular y puta me rayé, se me ‘chicotearon’ los cables”, contó Jean en el programa ‘Ni loco ni santo’.

Jean Deza debutó con la selección peruana frente Inglaterra en 2014.

Jean Deza explotó contra<i> </i>Pablo Bengoechea

El extremo contó que tuvo un fuerte enfrentamiento con el técnico uruguayo porque lo sacó del equipo titular para ponerlo en la banca de suplentes. Perú se preparaba a enfrentar a Suiza en junio del 2024, y en la previa del choque, Jean Deza tuvo una mala reacción que provocó un tenso momento.

“No le dije nada en ese momento, pero cuando subimos al bus rumbo al hotel, lo agarro a Antonio García Pye y le digo ‘cómprame mi pasaje, me voy’, me respondió ‘¿qué tienes?, tranquilízate’. Yo bajo y lo veo al ‘profe’ Bengoechea y me dice ‘¿qué dices?’, y le digo ‘me voy y tú no me digas nada, largo’. Toda la gente pensó que estaba rayado porque era chibolo, los grandes se molestaron. Me acuerdo del ‘Mudo’ Rodríguez, Rinaldo Cruzado me dijeron que no podía reaccionar así, que me tenía que calmar, me hicieron hablar con Pablo y le pedí disculpas”, apuntó el jugador.

Jean Deza ha jugado 6 partidos con la selección peruana, en los cuales anotó dos goles - Créditos: Getty Images.

El popular ‘Ratón’ confesó que después de ese episodio, pensó de que Pablo Bengoechea no lo iba a convocar nunca más. Sin embargo fue todo lo contrario, lo siguió llamando e incluso lo llevó a Matute varios años después.

“Entré al partido, me hizo jugar 15 minutos. Yo pensé que no me iba poner y que no me iba a convocar más, me siguió convocando. Jugué como 10 o 12 partidos más. Pablo después me llevó a Alianza, llegué por él”, sentenció.