Néstor Gorosito rompió su silencio y disparó contra detractores de su llegada a Alianza Lima: “Les tiran unos ‘mangos’ y hablan boludeces”

Néstor Gorosito rompió su silencio y confirmó que tiene todo acordado para ser el nuevo entrenador de Alianza Lima. Su nombre venía sonando fuerte en La Victoria las últimas semanas, pero hasta el momento ningún protagonista se había pronunciado oficialmente. En charla con el programa argentino F90 de ESPN, el popular ‘Pipo’ reveló que solamente faltan detalles para estampar su firma y ponerse el buzo ‘blanquiazul’.

“Mi representante Matías Selmo está mandando los contratos, así que entre hoy y mañana los firmaremos y estaremos viajando seguramente el domingo. Alianza es un equipo grande, nos interesó mucho debido a eso, cuando trabajamos afuera nos ha ido muy bien y esperemos poder ir a Perú y que nos vaya bien. Tenemos la ilusión de llegar a un equipo que tiene que ser campeón si o si es lindo”, declaró.

El estratega argentino se mostró entusiasmado por este nuevo reto en su carrera y recordó que sabe lo que es salir campeón fuera de su país. Además, elogió al jugador peruano y señaló que espera sacarle el máximo potencial como hizo alguna vez su compatriota Ricardo Gareca.

“Ahora con toda la energía para ir a Perú y tratar de ver si podemos salir campeones otra vez, como nos pasó en Olimpia, en Tigre y Dios quiera que lo podamos lograr. Voy con muchísima ilusión. Perú es una escuela de fútbol importante. Me gusta como juega, Ricardo Gareca lo hizo muy bien en la selección y Dios quiera pueda sacarle provecho a los jugadores que tenga”, expresó.

Nestor Gorosito consiguió ser campeón con Tigre y Olimpia

Gorosito criticó a detractores por su llegada

La llegada de Néstor Gorosito a Alianza Lima causó una gran polémica, debido a que muchos hinchas y comunicadores señalaron que no era el candidato adecuado, debido a sus antecedentes. Ante ello, el estratega expresó que hace oídos sordos a las críticas debido a que no suele usar redes sociales, e incluso se animó a acusar a sus detractores de recibir dinero a cambio de manchar su nombre.

“Después como todo, hay intereses, campañas de empresarios, campañas de periodistas, que les tiran unos ‘mangos’ y hablan boludeces. Entonces hay un montón de las cosas en las cuales yo no entro. Soy un poco bicho raro en ese sentido, no le doy bola a las redes. Quien me critica en las redes conmigo está muerto, porque no tengo ni idea, salvo una ‘chanchita’ que meto en Twitter, después no le doy bola”, mencionó.

No obstante, no todo fue negativo. ‘Pipo’ manifestó sentirse gratamente sorprendido por el trato que le viene dando Alianza Lima, especialmente desde su flamante director deportivo, Franco Navarro, quien se encargó de gestionar su llegada:

“Son idiosincrasias diferentes. Me he dado cuenta por el periodismo, por todo lo que ha pasado en Perú desde que se me ha nombrado. La verdad es que he tenido un apoyo enorme. El que hizo toda la fuerza para que vaya fue Franco Navarro, yo no lo conocía personalmente y me ha causado una muy buena impresión.”

El periodista argentino cuestionó las capacidades del nuevo entrenador de Alianza Lima. | VIDEO: Sin Casette

“Si necesito que entre un profe a decirme que uno está cansado, no tengo ni idea”

Asimismo, Gorosito dio detalles del comando técnico y confesó que es complicada la llegada de uno de sus expertos en herramientas de medición avanzada. No obstante, fiel a su estilo, dejó en claro que por sus años en el fútbol, no necesita de tecnología para darse cuenta de ciertos aspectos:

“Voy con todo mi comando técnico. No puedo irme sin estar con ellos, debido primero a su capacidad, y después porque es la gente que trabaja conmigo desde que me inicié prácticamente. A mí no me da la cara para decirles que no pueden ir. Son (Jorge) ‘Cachito’ Boreli, el (Gustavo) ‘Chapa’ Zapata, Seba Somoza, Marcelo Villasanti, que va como videoanalista y estamos tratando de ver si podemos llevar al profe (Cristian) Cetrangolo, que es el encargado de ver lo que es fuerza, GPS y todas esas cosas, pero está un poquito difícil que lo pueda llevar ahora. Todos hacemos medianamente lo mismo, ahora, lo que digo siempre, yo juego a la pelota desde que tengo 60 años y hace 54 que entré a River. Si necesito que entre el profe a decirme que uno está cansado, no tengo ni idea”