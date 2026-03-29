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Las autoridades alemanas decidieron no intervenir en la recuperación de la ballena jorobada varada en el Báltico

El animal logró liberarse por sí mismo tras quedar atrapado por segunda vez y permanecerá en una zona protegida de 500 metros mientras especialistas observan su evolución y evalúan opciones ante posibles escenarios adversos

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El biólogo Robert Marc Lehmann examina una ballena varada en Timmendorfer Strand, en el mar Báltico, en Alemania, el 26 de marzo de 2026. (Daniel Bockwoldt/dpa via AP)
El biólogo Robert Marc Lehmann examina una ballena varada en Timmendorfer Strand, en el mar Báltico, en Alemania, el 26 de marzo de 2026. (Daniel Bockwoldt/dpa via AP)

Autoridades y expertos alemanes informaron este domingo de su decisión de “dejar en paz” a la ballena jorobada que anoche logró liberarse de nuevo tras quedar varada por segunda vez en la costa alemana del Báltico, para que recupere fuerzas con la esperanza de que emprenda por sí sola el camino hacia el mar del Norte.

“Creemos que (...) sería capaz, si recupera fuerzas -y por eso hemos tomado la decisión de dejarla en paz- de ponerse en marcha y abandonar con éxito la zona”, para lo cual se ha establecido una zona de exclusión en un radio de 500 metros alrededor de la ballena, indicó en rueda de prensa en Wismar el ministro de Medioambiente del estado federado de Mecklemburgo-Antepomerania (norte), Till Backhaus.

No obstante, apuntó que el animal está debilitado y su piel deteriorada, por lo que, aunque dijo no perder la esperanza, también hay que prepararse para “el peor de los escenarios”.

La ballena junto a los rescatistas. EFE/EPA/SELIM SUDHEIMER
La ballena junto a los rescatistas. EFE/EPA/SELIM SUDHEIMER

El oceanógrafo Burkard Baschek, director del Museo Alemán del Mar, en la ciudad de Stralsund, reconoció que “el pronóstico, en general, no es bueno”.

Señaló que si el animal lograra liberarse, la probabilidad de que volviera a vararse en algún otro lugar es muy alta.

Precisó que el cetáceo en estos momentos está en una situación en la que moviéndose un poco podría nadar libremente, por lo que la pregunta que se plantea ahora es hasta qué punto la ballena es realmente capaz de nadar por sí misma y cuánto tiempo aguantaría.

Periodistas aparecen en silueta en la playa después de que una ballena jorobada de 10 metros de largo, varada en la costa del Báltico, lograra liberarse durante la noche de un banco de arena en la playa de Timmendorfer Strand, cerca de Travemünde, en el norte de Alemania, el 27 de marzo de 2026. REUTERS/Jonas Walzberg
Periodistas aparecen en silueta en la playa después de que una ballena jorobada de 10 metros de largo, varada en la costa del Báltico, lograra liberarse durante la noche de un banco de arena en la playa de Timmendorfer Strand, cerca de Travemünde, en el norte de Alemania, el 27 de marzo de 2026. REUTERS/Jonas Walzberg

En este sentido, señaló que no es necesario llevar a cabo un rescate activo, ya que el animal tiene suficiente libertad de movimiento.

Recordó que el animal logró liberarse dos veces de noche, “cuando quizá las condiciones eran más tranquilas, cuando pudo recuperar fuerzas y liberarse”, sin elementos externos como barcos, que pudieran irritarlo.

En este sentido, se mostró convencido de que dejar tranquilo al animal puede ser, sin duda, “útil y bueno”.

El activista por los derechos de los animales Robert Marc Lehmann se encuentra junto a una ballena jorobada varada de 10 metros de largo mientras los rescatistas intentan devolverla al mar Báltico en la playa de Timmendorfer Strand, cerca de Travemünde, en el norte de Alemania, el 26 de marzo de 2026. REUTERS/Jonas Walzberg
El activista por los derechos de los animales Robert Marc Lehmann se encuentra junto a una ballena jorobada varada de 10 metros de largo mientras los rescatistas intentan devolverla al mar Báltico en la playa de Timmendorfer Strand, cerca de Travemünde, en el norte de Alemania, el 26 de marzo de 2026. REUTERS/Jonas Walzberg

Por supuesto, añadió, hay que afrontar la situación de que la ballena muera donde se encuentra actualmente o en algún otro lugar del Báltico.

“Pero, por suerte, aún no hemos llegado a ese punto. No hemos perdido la esperanza”, dijo.

En cuanto a la posibilidad de sacrificarla, la experta del Instituto de Investigación de Fauna Terrestre y Silvestre (ITAW) de la Facultad de Veterinaria de Hannover, Stefanie Gross, indicó que “sencillamente no existe ningún método fiable para liberar a este animal de su sufrimiento de forma rápida” y “sin causarle, posiblemente más dolor y sufrimiento”.

Una ballena jorobada es vista junto a una embarcación en aguas poco profundas del mar Báltico, en la bahía de Wismar, frente a la isla de Walfisch, un día después de ser liberada en Niendorf, cerca de Wismar, Alemania, el 28 de marzo de 2026. REUTERS/Annegret Hilse
Una ballena jorobada es vista junto a una embarcación en aguas poco profundas del mar Báltico, en la bahía de Wismar, frente a la isla de Walfisch, un día después de ser liberada en Niendorf, cerca de Wismar, Alemania, el 28 de marzo de 2026. REUTERS/Annegret Hilse

Baschek y Backhaus corroboraron por su parte, que sacrificar al animal ha quedado descartado por completo y aseguraron que al respecto hay un consenso absoluto.

La ballena logró liberarse por primera vez por su propios medios en la noche del jueves al viernes, después de que equipos de rescate excavaron con una draga un canal en el banco de arena en el que llevaba atrapada desde el lunes en la bahía de la ciudad alemana de Lübeck, en el estado federado de Schleswig-Holstein.

No obstante, el cetáceo volvió a quedar varado en la bahía de Wismar, en Mecklemburgo-Antepomerania, y logró liberarse de nuevo por si misma, pero no ha llegado a abandonar la costa.

(con información de EFE)

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