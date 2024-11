¿Qué partidos transmitirá Latina TV por señal abierta de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2024?

Latina TV transmitirá la Liga Peruana de Vóley 2024 / 2025.

Falta nada para que comience La Liga Peruana de Vóley 2024 / 2025. Los 12 clubes, que pelearán por el tan ansiado título, realizaron su pretemporada, presentación de plantilla días atrás y afinan los últimos detalles para sus debuts correspondientes.

Todo comenzará este 30 de noviembre con grandes enfrentamientos, los cuales tendrán sitio en la sede de Legado, Polideportivo de Villa El Salvador. En esta nueva edición del campeonato de voleibol contará con muchos cambios, entre ellos el canal de tranmisión.

La Federación Peruana de Vóley (FPV) no renovó su vínculo con Movistar Deportes y alcanzó un acuerdo con un canal de señal abierta, como lo es Latina TV (canal 2). Ahora, los ‘voleylovers’ en su totalidad podrán gozar del principal torneo femenino de esta disciplina.

“Se ha trabajado para que el vóley peruano sea transmitido por una señal abierta, ahora todos los peruanos podrán disfrutar. Esperamos un gran nivel y consideramos que la liga peruana es una de las más competitivas, junto a Brasil”, declaró Carlos Edwin Goicochea, vicepresidente de la FPV.

La Liga Peruana de Vóley iniciará este sábado 30 de noviembre.

¿Qué partidos transmitirá Latina TV por señal abierta de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley?

Hay muchas incógnitas acerca a la nueva transmisión de la Liga Peruana de Vóley. Muchos seguidores se preguntan si Latina TV transmitirá todos los partidos de la presente temporada a través de televisión. Lo cierto es que no.

De acuerdo a la información que se pudo conocer, Latina solo pasará por señal abierta los enfrentamientos que se desarrollen en los siguientes horarios: 15:15 horas y 17:00 horas.

Es decir, los encuentros de la primera fecha que se emitirá por televisión son: Rebaza Costa vs Circolo, Alianza Lima vs Atlético Atenea, Universidad San Martín vs Wanka y Universitario de Deportes vs Deportivo Soan.

Regatas Lima vs Latino Amisa y Géminis vs Túpac Amaru no podrán verse por TV. No obstante, existe la posibilidad de vivir estos cotejos de manera digital, tanto por la página web de Latina como el canal de Youtube.

Latina Tv se alista para la transmisión de la Liga Peruana de Vóley 2024

Programación de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2024 / 2025

Sábado 30 de noviembre

- Regatas Lima vs Latino Amisa (12:30 horas)

- Rebaza Acosta vs Circolo (15:15 horas)

- Alianza Lima vs Atlético Atenea (17:00 horas)

Domingo 1 de diciembre

- Géminis vs Túpac Amaru (12:30 horas)

- USMP vs Wanka (15:15 horas)

- Universitario vs Deportivo Soan (17:00 horas)

Así se jugará la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2024 / 2025.

El nuevo formato de la Liga Peruana de Vóley 2024/2025

El nuevo formato de la Liga Peruana de Vóley constará de cuatro etapas que se realizarán en lo que resta del 2024 y gran parte del 2025. En la primera se enfrentarán todos contra todos y habrá un total de 22 fechas y 66 partidos divididos en sábados y domingos (tres por cada día).

En la segunda habrá dos grupos. Uno conformado por los ocho primeros y otro por los cuatro restantes. En esta también se jugará entre todos. A diferencia que, en la tabla de posiciones, el primero y segundo figurarán con dos y un punto, correspondientemente. El doceavo descenderá y el onceavo peleará por su permanencia con el puesto 2 de la Liga Intermedia.

En la tercera, habrá el sistema de play offs, donde se armarán cuatro llaves de dos equipos. Por ejemplo, el primero se enfrentará al octavo, el segundo al séptimo y así sucesivamente. Estos clubes conseguirán su boleto a la siguiente instancia al ganar dos de tres encuentros. Por último, en la cuarta, se definirán a los semifinalistas y campeón de la temporada.