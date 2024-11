Se confirmó nuevo canal que transmitirá la Liga Nacional de vóley 2024/25: torneo pasará a señal abierta

La Liga Nacional de vóley tendrá nuevo canal para la temporada 2024/25. Crédito: LNSV

La Liga Nacional Superior de vóley femenino (LNSV) pasará a ser transmitido por señal abierta. La Federación Peruana de Vóley (FPV) llegó a un acuerdo con un canal televisivo para la temporada 2024/25 de la competencia que iniciará este mes de noviembre. Se trata de Latina Televisión, que ahora se encargará de la emisión de todas las etapas del campeonato local.

Después de varias semanas de negociación, el ente presidido por Gino Vegas finalmente pactó con el reconocido canal 2 para que sea la nueva casa televisiva del voleibol peruano en la campaña que se avecina. El anuncio oficial se realizará este jueves 7 de noviembre por medio de una conferencia de prensa, en la que se brindarán todos los detalles de la emisión del torneo.

Como ya se sabía, para esta temporada iban a haber novedades en la transmisión de la liga femenina. Movistar Deportes dejó de ser la señal exclusiva del certamen, después de varios años de cobertura por cable. Ahora, la FPV ha decidido que la competencia pase a señal abierta, lo que podría mejorar el alcance en beneficio de los seguidores de este deporte.

Según dio a conocer Vegas, hubo conversaciones con diversas compañías televisivas para hacerse cargo de esta importante misión; incluso, estaba la posibilidad de elegir a TV Perú o ATV, que realizaron una emisión exitosa del Mundial Sub 17 femenino en agosto. No obstante, finalmente la Federación se inclinó por la propuesta de Latina, que adquirió los derechos exclusivos.

Latina Televisión transmitirá la LNSV 2024/25 tras llegar a un acuerdo con la FPV.

Todavía se desconoce con precisión cómo se realizará la cobertura de la Liga Nacional Superior de vóley femenino, pero el día jueves se aclararán todas las dudas en la conferencia de prensa. De todas maneras, hay muchas expectativas de lo que representará este cambio de casa televisiva y cómo repercutirá en el desarrollo del certamen.

Liga Nacional Superior de vóley, pronto a iniciar

Ya no falta casi nada para el inicio de la temporada 2024/25. La acción se retomará en la LNSV femenina en los últimos días de noviembre y los 12 clubes protagonistas que se medirán por el título se encuentran definiendo los últimos detalles para afrontar de la mejor forma posible el campeonato.

Alianza Lima es el actual defensor del trono, tras haberse consagrada la campaña anterior después de 31 años de sequía. Las ‘íntimas’ esperan repetir su éxito para conquistar el bicampeonato nacional y por ello se han venido reforzando con importantes jugadoras del extranjero, pero igualmente no la tendrán nada fácil.

Equipos como San Martín, Regatas Lima, Géminis -semifinalistas en el 2023/24- también lucharán por el primer lugar y están planificando todo para arrebatarle el trofeo a las ‘blanquiazules’. De hecho, esta temporada son muchos clubes los que intentarán dar la pelea. Incluso, Atenea, equipo recién ascendido, ha anunciado contrataciones interesantes, que seguramente le permitirán ser protagonista del torneo.

Alianza Lima es el vigente campeón de la Liga Nacional de Vóley. Crédito: Prensa AL

Noche Blanquiazul será transmitida por Movistar Deportes

Alianza Lima anunció que la ‘Noche Blanquiazul’ de vóley, a celebrarse este domingo 10 de noviembre en el Coliseo Dibós. será transmitida de forma exclusiva por Movistar Deportes. Si bien la cadena televisora en mención ya no cuenta con los derechos para transmitir la Liga Nacional Superior de Voleibol Femenino, los cuales ahora pertenecen a Latina, no tuvo problemas para negociar individualmente con el club ‘íntimo’, debido a que se trata de un compromiso amistoso organizado por la misma institución y que no tiene que ver con el certamen.

El evento comenzará a las 15:00 horas peruanas y solo lo podrán sintonizar quienes cuenten con el servicio de Movistar, mediante los canales 3 y 703 en alta definición. También por Movistar TV App, plataforma streaming que es totalmente gratuito para todos sus suscriptores.