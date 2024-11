Brenda Lobatón reveló motivo que le impidió integrar la selección peruana de vóley pese a recibir el llamado de Antonio Rizola: “Le dije que sí quería estar”

La jugadora de la Universidad San Martín reveló por qué no pudo formar parte de la convocatoria para la Copa Panamericana de mayores, disputada meses atrás. (Video: La Cátedra Deportes)

La selección peruana de vóley ha iniciado una nueva era con el profesor Antonio Rizola en el banquillo. El experimentado DT brasileño relevó en el cargo a Francisco Hervás con la intención de revertir el mal momento del equipo ‘bicolor’ y, con el universo de jugadoras que tiene a su disposición, ya empezó su proyecto en la Videna.

De hecho, en los últimos meses, el estratega se ha ido contactando con voleibolistas de la liga local, así como con las que juegan en el extranjero (como Ángela Leyva), para conocer de su compromiso con el combinado patrio. En sus planes está Brenda Lobatón, quien es figura de la Universidad San Martín y ya sabe lo que es representar al país.

Según reveló la atacante de 26 años, atendió el llamado de Rizola para jugar nuevamente con la escuadra nacional, pero una preocupación física le impidió integrar la última convocatoria. Como se recuerda, en agosto del presente año, se llevó a cabo la Copa Panamericana de Mayores, pero la ‘Canguro’ - como se le conoce - no pudo estar a disposición, debido a problemas con su rodilla al finalizar la temporada de la Liga Nacional de vóley.

“Lamentablemente no pude estar esta temporada con la selección, me llamó el profesor Rizola y le dije que sí quería estar, porque yo sentía que podía. Pero al pasar de los días, en el descanso de la Liga, mi rodilla se comenzó a inflamar. No podía exponerme un poco más. Ahora estoy bien y espero que sea así durante toda la temporada para poder estar en la selección, que es lo que más quiero”, contó en una entrevista con ‘La Cátedra Deportes’.

Brenda Lobatón planea volver a la selección peruana de vóley. Crédito: Instagram

De todas maneras, Brenda Lobatón está comprometida con el nuevo proyecto del actual entrenador de la ‘blanquirroja’ y se mantendrá atenta ante cualquier citación futura. Su deseo personal es “no tener dolores en la rodilla para poder estar en la selección”. Se vienen desafíos duros para el equipo patrio y, sin duda alguna, la jugadora de la San Martín puede aportar mucho.

El anhelo de campeonar con San Martín

La Universidad San Martín se quedó a solo un pasito de la gloria en la temporada pasada de la Liga Peruana de vóley y ahora buscará cobrarse su revancha para subirse al trono. La última vez que levantó el trofeo fue en el 2019, por lo que ya es momento de sumar un nuevo éxito en su palmarés. La meta, según Brenda Lobatón, es campeonar. Las ‘santas’ no apuntan menos que eso.

Por ello, la USMP se ha tratado de reforzar de la mejor manera posible en el mercado de pases. De hecho, dio un gran golpe a Alianza Lima - vigente campeón- al conseguir los servicios de Flavia Montes, jugadora a la que también pretendían las ‘blanquiazules’. Además, sumó un interesante refuerzo del extranjero como la brasileña Ivna Colombo, quien se une a sus compatriotas del plantel Fernanda Tomé y Simone Scherer para pelear por la consagración.

“Cada año la Liga se pone más competitiva, eso es emocionante y bueno para el Perú. Los equipos se están reforzando con buenas jugadoras. Nosotras también tenemos nuestros jales como Ivna Colombo, que es una opuesta super buena, así como Andrea Sandoval. Está Alexandra Muñoz, que es una buena armadora y nos estamos complementando bien. También está Flavia Montes, que es una muralla extraordinaria en el bloque. Estoy muy contenta con el equipo que tenemos ahora, es candidato al título”, señaló Lobatón.