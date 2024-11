Paolo Guerrero siente que el Perú vs Argentina pudo ser su último partido con la selección peruana y adelantó una frase de despedida

La selección peruana se despidió del 2024 con una dura derrota por 1-0 frente Argentina en Buenos Aires, por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas 2024. La ‘blanquirroja’ cerró el año de la peor manera: último en la tabla de posiciones y casi sin esperanzas de obtener un cupo al Mundial México, Estados Unidos, Canadá 2026.

El presente de la ‘blanquirroja’ es desalentador ya que solo ha podido celebrar un triunfo en las doce jornadas que se han jugado hasta el momento en la competición, siete derrotas y cuatro empates. Una estadística que refleja el mal momento que vive el ‘equipo de todos’ y que apunta como principal culpable a Jorge Fossati.

El choque contra los ‘albicelestes’ desnudó muchas falencias que presenta la ‘bicolor’, y generó un ambiente de cuestionamientos a falta de seis encuentros para que se definan los boletos para la próxima Copa del Mundo. Ni bien terminó el choque en La Bombonera, Paolo Guerrero dejó de lado su bronca y adelantó una decisión que dejó a todos sorprendidos.

El ‘Depredador’ aseguró que el cotejo con los argentinos habría marcado su último partido con la camiseta de la selección, eso generó muchas reacciones en redes sociales. Y hasta lanzó una frase de despedida que conmovió a varios, y dejó en claro su amor por la escuadra nacional.

“No sé lo que vaya a pasar el próximo año, mis compañeros creo que han hecho un gran trabajo y solo tengo agradecimiento a ellos. Con respecto a mí, no sé, qué te puedo decir. Es posible que sí (su último partido con la selección peruana), pero nada, no soy cobarde, no voy abandonar el barco. Estaré aquí para lo que el profe me pida, quiero mucho a mi país, quiero mucho a mi camiseta. Lo di todo, amo a mi camiseta, amo a mi país. A veces me va a doler, amo mucho a mi país, mi gente, mi patria”, disparó el ‘9′ en entrevista con América Deportes.

Paolo Guerrero explotó contra el árbitro

El ‘Depredador’ fue titular en el choque con Argentina y a pesar de la derrota, fue uno de los jugadores que más buscó hacerle daño a los ‘albicelestes’ en La Bombonera. El capitán de la selección peruana habló claro y directo cuando arremetió contra el árbitro Wilmar Roldán, aseguró que el referí no le cobró ninguna falta a Lionel Messi y sí a los jugadores de la ‘blanquirroja’.

“Si ves, lo igualamos en lo físico. No sé cuál sea el análisis que ustedes hagan y el diagnóstico de este partido, pero en lo físico creo que estuvimos a la par. Es un poco difícil cuando el árbitro te condiciona, te va metiendo. A nosotros nos empujaban y no cobraban ni una falta, a Messi lo tocabas con un dedo y todas eran faltas. Nadie dice porque es Messi”, declaró el delantero de 40 años.

Además, resaltó de que el equipo de Lionel Scaloni no fueron superiores, pero hizo mea culpa de cómo jugó el combinado nacional. “En otras oportunidades podría decir que Argentina nos superó, pero este partido no. Y perder así, irse con las manos vacías duele mucho. Yo podía tener un poco más de situaciones, por lo menos competir a la velocidad de sus defensas; pero me la tiraron poco y me quedo con la espina de no jugar”, añadió.

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Argentina v Peru - Estadio Mas Monumental, Buenos Aires, Argentina - November 19, 2024 Argentina's Emiliano Martinez in action with Peru's Paolo Guerrero REUTERS/Agustin Marcarian

Fixture que le resta a Perú en Eliminatorias 2026

- Fecha 13: Perú vs Bolivia (marzo)

- Fecha 14: Venezuela vs Perú (marzo)

- Fecha 15: Colombia vs Perú (junio)

- Fecha 16: Perú vs Ecuador (junio)

- Fecha 17: Uruguay vs Perú (septiembre)

- Fecha 18: Perú vs Paraguay (septiembre)