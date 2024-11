A qué hora juegan Perú vs Argentina: partido por la fecha 12 de las Eliminatorias 2026

A qué hora juegan Perú vs Argentina por la fecha 12 de las Eliminatorias 2026.

La selección peruana afrontará uno de los retos más complicados al enfrentar a Argentina este martes 19 de noviembre en Buenos Aires, por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. La ‘blanquirroja’ deberá visitar a los ‘albicelestes’ con la misión de sacar un buen resultado para mantener vivas sus chances de poder alcanzar el boleto al repechaje para el Mundial Canadá, Estados Unidos y México 2026. El discreto empate sin goles con Chile poco o nada sirvió para la ‘bicolor’.

El choque entre peruanos y argentinos marca dos realidades completamente distintas en la competición; mientras uno está luchando para no quedar sin oportunidades de clasificar, el otro quiere mantenerse en el primer lugar de la tabla de posiciones. Sin embargo, ambos equipos están obligados a sacar un triunfo para alcanzar sus objetivos trazados en el último cotejo de 2024 y a falta de siete jornada para que termine el torneo de Conmebol.

Jorge Fossati está preparando a su mejor equipo para lograr la hazaña en La Bombonera. Tendrá tres reapariciones importantes que llena de confianza a todos los peruanos: Pedro Gallese, Bryan Reyna y Carlos Zambrano están listos para reaparecer después de haber superado su fecha de suspensión. El técnico uruguayo tendrá la dificultad de encontrar el reemplazo de Wilder Cartagena, quien quedó afuera del partido por acumulación de tarjetas.

Y no será nada fácil ya que no cuenta con muchas opciones porque Renato Tapia quedó desconvocado por lesión y Pedro Aquino no fue llamado, ambos jugadores en la misma posición y características que el volante de Orlando City. El DT tendrá que elegir entre Jesús Castillo, Horacio Calcaterra y Jorge Murrugarra.

“Hay menos margen de error, por lo cual analizando el partido desde el resultado, no quedamos satisfecho para nada porque queríamos darle alegrías al hincha, que sin ningún tipo de dudas se lo merece. Seguramente la estrategia será diferente, en algunos aspectos, pero la idea en general no va a cambiar. Estábamos enfocados en este duelo, y si me equivoqué seré el primero en aceptarlo”, apuntó Fossati en conferencia de prensa.

Empate sin goles en el Estadio Monumental. (Video: Movistar Deportes)

A qué hora juegan Perú vs Argentina por las Eliminatorias 2026

El duelo crucial entre los peruanos y argentinos se llevará a cabo este martes 19 de noviembre en el estadio La Bombonera, por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. La hora pactada será a las 19:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Bolivia y Venezuela arrancará a las 20:00 horas. Y en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil iniciará a las 21:00 horas.

La transmisión del partido para todo el territorio peruano estará a cargo de América Televisión, ATV y Movistar Deportes a través de sus canales 4, 9 y 3, respectivamente. También tendrá disponibles sus plataformas streamings como América TVGO, ATV web y Movistar Play, el cual es completamente gratuito para todos sus suscriptores. Además, Infobae Perú informará todas incidencias del cotejo con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones de los protagonistas.

¿Cómo llega Argentina?

Los ‘albicelestes’ no tendrán tiempo para lamentos tras la dura caída que tuvo frente Paraguay, donde sorpresivamente perdió por 2-1 en Asunción. Esa derrota puso en riesgo su liderato en las Eliminatorias Sudamericanas 2026, y acortó la distancia entre sus perseguidores Uruguay y Colombia, quienes se pusieron a tres puntos. Por ello, el equipo de Lionel Scaloni tiene que ganar sí o sí a Perú para mantenerse en la cima de la competición.

El técnico argentino tendrá ausencias importantes que deberá resolver para armar a su oncena: Nahuel Molina sufrió una lesión en el muslo derecho, y el ‘Cuti’ Romero fue desafectado por un problema en el pie derecho que venía arrastrando. Nicolás Tagliafico tiene una dolencia en el hombro, y es duda frente la ‘blanquirroja’, igual el DT decidió convocar de urgencia a Giuliano Simeone.