La curiosa reacción de Ricardo Gareca cuando periodista le recuerda a Marc Anthony y el plan ‘anticábala’: “No tengo problemas con nadie”

Esto dijo el DT de la 'roja' sobre Marc Anthony en la previa de vital partido ante la selección peruana. (Video: Movistar Deportes).

El viernes 15 de noviembre, Perú y Chile midieron fuerzas por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas camino a la Copa del Mundo 2026. En la previa del encuentro, específicamente en la llegada de la ‘roja’, se escuchó una canción de Marc Anthony en el estadio Monumental de Ate. Como si fuese una especie de estrategia contra la cábala del técnico Ricardo Gareca.

El mismo ‘Tigre’ fue consultado por dicho tema en una entrevista a poco del nuevo ‘clásico del Pacífico’ y sorprendió con inesperada reacción. El ahora seleccionador de los ‘mapochos’ lo tomó con mucha gracia y se animó a señalar que tiene mucha admiración por el cantautor estadounidense.

“Eso no tiene nada que ver, pero bueno simplemente respeto por un gran artista, esto es algo que excede a todo tipo de cuestiones, por lo contrario, mi admiración hacia él siempre ha sido. No tengo ningún problema con nadie”, declaró.

Ricardo Gareca tomó con gracia el hecho de que Perú le ponga Marc Anthony en el estadio Monumental.

Ricardo Gareca habló del Perú vs Chile y su regreso al país

Por otro lado, Ricardo Gareca tuvo palabras sobre el Perú vs Chile y destacó su importancia de cara a la clasificación a la próxima edición de la Copa del Mundo. “Es un partido bastante decisivo, venimos bien, a afrontar un partido difícil por supuesto, pero con muchas expectativas”.

Asimismo, el entrenador argentino se refirió a su regreso al país ‘incaico’, donde vivió cerca de ocho años. “No, no (no le da nostalgia) tranquilo. Ayer llegamos tarde en la noche, pero siempre me motivo al venir, no tengo problemas de venir. Lo que pasa que ahora es un compromiso que tiene que ver con las clasificatorias”.

El plan ‘anticábala’ de Perú contra Ricardo Gareca

El proceso de Ricardo Gareca durante dos clasificatorias le permite a la selección peruana conocer cuáles son sus debilidades del ahora entrenador de Chile. Lo cierto es que sabe que el ‘Flaco’ es muy supersticioso, incluso muchos de sus exdirigidos señalaban que no podían utilizar chimpunes de color verde y muchos menos escuchar a Marc Anthony.

La ‘bicolor’ sacó provecho de ese conocimiento y desde su llegada a Lima comenzó el plan ‘anticábala’. El bus que llevó a la ‘roja’ del aeropuerto Jorge Chávez hasta su hotel de concretación era verde. Y como si fuera poco, esa estrategia se trasladó al estadio Monumental de Ate.

El portero Carlos Cáceda también presentó indumentaria de ese color. Asimismo, la delegación nacional colocó sillas hasta basurero de ese tono dentro del camerino de los ‘mapochos’ en el complejo deportivo de Universitario de Deportes. Todo vale a estas alturas de las Eliminatorias Sudamericanas.

Perú puso sillas verdes dentro del vestuario de Chile en el estadio Monumental - Créditos: Enrique La Rosa.