Paolo Guerrero y los otros cinco jugadores que están en ‘capilla’, y podrían perderse el Perú vs Argentina por Eliminatorias 2026

Paolo Guerrero y los cinco jugadores que están en ‘capilla’: los seleccionados que se perderían el duelo de Perú vs Argentina por Eliminatorias 2026.

La selección peruana se jugará el todo o nada frente Chile el viernes 15 de noviembre, y está obligado a quedarse con el triunfo en el estadio Monumental de Lima. El futuro del equipo de Jorge Fossati en las Eliminatorias Sudamericanas 2026 se podría definir en el ‘clásico del pacífico’ ya que necesita de los tres puntos para salir del fondo de la tabla de posiciones.

Y así como saldrá con todo frente los ‘mapochos’, la ‘blanquirroja’ también deberá tener cuidado porque podría llegar con bajas sensibles para el próximo duelo con Argentina este martes 19 de noviembre a las 19:00 horas en La Bombonera, por la fecha 12 de las Clasificatorias.

Cabe precisar que esta jornada doble será la última del 2024 y la misión de la ‘bicolor’ es llegar con chances en la lucha de la clasificación al Mundial Canadá, Estados Unidos y México 2026. Solo quedan ocho fechas y el combinado nacional no tiene margen de error.

El técnico uruguayo ya sufrió con las grandes ausencias de Pedro Gallese, Bryan Reyna, Carlos Zambrano y Renato Tapia para enfrentar a la ‘roja’. Se espera de que el ‘equipo de todos’ no tenga más bajas que lamentar.

Jorge Fossati es el actual DT de la selección peruana. Crédito: FPF

¿Qué jugadores de Perú están en ‘capilla’?

La selección peruana tendrá que jugar con cuidado frente Chile ya que tiene seis jugadores en ‘capilla’ y podrían perderse el próximo duelo con Argentina si son amonestados con una tarjeta amarilla. Paolo Guerrero, Luis Advíncula, Jesús Castillo, Wilder Cartagena, Miguel Araujo, Alexander Callens son los seleccionados que están al límite.

El no poder contar con alguno de estos jugadores frente los ‘albicelestes’ sería perjudicial para Jorge Fossati ya que son futbolistas de jerarquía y la zona que podría sufrir más es la defensiva porque están el ‘Rayo’, el central de Portland Timbers y el jugador de AEK de Atenas.

La presencia del ‘Depredador’ también corre riesgo en La Bombonera, el delantero recién reapareció en el combinado nacional tras no ser tomado en cuenta en los choques con Uruguay y Brasil por decisión técnica, la fecha doble anterior que se jugó en octubre.

Guerrero, ejemplo de vigencia con Perú. - Crédito: AFP

¿Por qué se cambió de sede el Perú vs Argentina?

Todo estaba planificado para la ‘blanquirroja’ visite a los ‘albicelestes’ en el estadio Más Monumental, pero se tuvo que hacer un cambio obligado de último momento. El choque de la fecha 12 cambió de cancha y ahora se llevará a cabo en La Bombonera este martes 19 de noviembre a las 19:00 horas (Perú).

La razón por la que no se podrá usar el recinto de River Plate es porque será el escenario de la final de la Copa Libertadores, en la que se enfrentarán Atlético Mineiro y Botafogo el próximo sábado 30 de noviembre. A pesar de que el cotejo de definición es mucho después del Perú vs Argentina, no se quiere poner en riesgo el estado de la cancha.

Por esa razón, la casa de Boca Juniors es la elegida para que el cuadro de Lionel Scaloni se reencuentre con el triunfo tras la dura caída que sufrió por 2-1 ante Paraguay en Asunción, el pasado jueves 14 de noviembre.