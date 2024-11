Más problemas para la FPF y Agustín Lozano: tres clubes de la Liga 2 presentaron denuncias y piden su inclusión en la Liga 1 2025

Tres clubes reclamaron a la FPF y piden su inclusión a la Liga 1 2025. Crédito: Agencias

La crisis en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se profundiza aún más, pese a que su presidente Agustín Lozano se encuentra detenido preliminarmente en la Prefectura de Lima por presuntos delitos en el ejercicio de su cargo. Tres clubes han presentado demandas contra las decisiones del ente rector del balompié nacional, exigiendo su inclusión en la Liga 1 del 2025.

Ayacucho FC fue el primero en exigir su reincorporación a la máxima categoría del fútbol peruano, tras su descenso en el 2022. Semanas atrás, el club que juega en la Liga 2 dio a conocer el fallo a su favor en una demanda interpuesta ante el Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, luego de que su reclamo haya sido rechazado en primera instancia.

El cuadro ayacuchano denunció que la FPF no actualizó la tabla de posiciones en el campeonato de hace dos años con las respectivas sanciones a Sport Boys por incumplimiento de pagos, lo cual le permitía salvar la categoría. Ahora tiene una resolución favorable del Poder Judicial, con la que se está respaldando para poder jugar la Liga 1 en la próxima temporada.

Al respecto, Julio García -representante legal de Ayacucho FC- reveló en una reciente entrevista con Radio Ovación que la Federación apeló el fallo, “pero antes de eso el juez ha resuelto una solicitud nuestra de ejecución anticipada y ha ordenado que se ejecute de manera inmediata. La FPF debe haber sido notificada ayer y tiene un plazo de dos días para cumplir”.

Ayacucho FC exige su reincorporación en la máxima categoría del fútbol peruano. Crédito: Prensa club

Asimismo, el abogado deportivo señaló que la detención preliminar de Agustín Lozano no debe afectar en ello. “La resolución dice que la debe ejecutar el señor Lozano o quien haga sus veces, no hay forma de escudarse, y la Secretaria General Sabrina Martin o quien haga sus veces. Así que no hay más alternativa para la FPF que ejecutarla y Ayacucho debe jugar Liga 1 2025 sí o sí”, manifestó.

Carlos Mannucci y Binacional también quieren jugar la Liga 1 2025

Ayacucho FC no es el único equipo que mantiene en estos días una demanda contra la Federación Peruana de Fútbol. También se han sumado a estas exigencias Carlos Mannucci y Deportivo Binacional, que buscan que sus pedidos sean atendidos en la brevedad posible.

El club de Trujillo no pudo mantener la categoría en la Liga 1, tras sufrir el descenso en la última fecha del campeoantato al ser superado por UTC en diferencia de goles en la tabla acumulada. Los ‘carlistas’ no quedaron contentos con ello y esperan conseguir justicia con las demandas que ha realizado ante la FPF por deudas de Sport Boys y UTC. En caso no obtengan respuesta, acudirán al TAS con el propósito de seguir en Primera.

“Hemos tomado conocimiento de que existen clubes participantes de la Liga 1 2024, que a lo largo del campeonato han incumplido con requisitos indispensables y que se les debió restar puntos y/o revocar la licencia en diferentes oportunidades, sin embargo la Gerencia de Licencias de aquel momento no realizó oportunamente la fiscalización y emisión de las sanciones correspondientes”, se lee en el comunicado de Mannucci.

“La semana pasada hemos presentado las denuncias ante la nueva Gerencia de Licencias (encargada) de la FPF, esperando actúen con la prontitud que requiere el caso y se pronuncien ante estas irregularidades, a fin de evitar mayores perjuicios al campeonato y a nuestra institución. Confiamos en los órganos jurisdiccionales de la Federación, y hacemos un llamado al nuevo Gerente de Licencias (encargado), a que no permita que las omisiones de la anterior gestión impacten negativamente”, agrega.

Carlos Mannucci presentó denuncia ante la FPF para poder jugar la Liga 1 2025. Crédito: Prensa club

De la misma manera, Deportivo Binacional está exigiendo su inclusión en la Liga 1 2025 y le ha solicitado a la FPF la realización de una audiencia para que se pueda atender su demanda. En esa línea, el club de Juliaca -descendido el año pasado- hizo énfasis en el fallo favorable que obtuvo recientemente Ayacucho FC por una denuncia similar a la suya, por lo que espera un veredicto positivo.

“Se ha presentado a la Federación Peruana de Fútbol una solicitud de pronunciamiento sobre la decisión del Tribunal de Licencias FPF (Resolución N° 040-TL-FPF-2024), donde se dejó a salvo nuestro derecho de acudir a la vía e instancia correspondiente (de un procedimiento derivado del TAS), en vista del perjuicio causado al club, producto de la demora en el trámite de una denuncia presentada ante la Gerencia de Licencias FPF, reconociéndose además que nuestro club ha sido afectado negativamente con interés legítimo: pérdida de categoría para el año 2024″, señala en su escrito.

“No pasa desapercibido que el Club Ayacucho FC ha obtenido una sentencia favorable en un proceso de amparo para su reincorporación a Liga 1 2025, sobre hechos que nuestro club denunció también en su momento por afectación directa ante la Gerencia de Licencias FPF, y que además obtuvo, finalmente, respuesta de parte de los órganos de administración de justicia de la FPF a efectos de lograr un resarcimiento, sin que necesariamente debamos iniciar acciones judiciales”, agrega.

Solicitud de Deportivo Binacional para jugar en la Liga 1 2025. Crédito: Prensa club