Leyla Chihuán con infobae Perú: su regreso a las canchas junto a Natalia Málaga, lo que piensa de Ángela Leyva en la selección peruana y el sueño de convertirse en presidenta de la FPV

La exvoleibolista confesó cómo surgió el ‘Torneo Máster, el regreso de las leyendas’ y se emocionó por volver a jugar con Milagros Moy, Rosa García, Jessica Tejada y Mirtha Uribe. (Video: Paula Elizalde)

Se hizo una cola en el cabello, estiró sus rodilleras y se paró frente a una net después de varios años. Leyla Chihuán, con ese 1.80 intimidante, regresó al voleibol a sus 49 años y no lo hizo sola, Natalia Málaga está a su costado como los viejos tiempos. Ambas figuras de la selección peruana se volvieron a juntar en una cancha para disputar el ‘Torneo Máster, el regreso de las leyendas’, el cual se llevará a cabo este sábado 16 y domingo 17 de noviembre en el emblemático Coliseo Eduardo Dibós.

Tres Juegos Olímpicos, dos Mundiales, dos Copas Panamericanas y participación en las mejores ligas del mundo como Polonia, Italia y España; todo eso acompaña a Leyla dándole una trayectoria impecable. La excapitana de Perú es voz autorizada del vóley nacional e hizo un exhaustivo análisis con Infobae Perú. Chihuán dio detalles del torneo que le hará vestir de corto una vez más, opinó sobre el trabajo de Antonio Rizola, aplaudió la vuelta de Ángela Leyva a la ‘blanquirroja’, aseguró que será la próxima presidenta de la Federación Peruana de Vóley, comentó acerca la Liga Nacional de Vóley, lanzó una contundente razón que hizo resurgir al voleibol nacional, y mucho más.

Leyla Chihuán y Natalia Málagra participarán del 'Torneo Máster, el regreso de las leyendas’. Infobae Perú: Paula Elizalde

- ¿Qué te motivó el volver a las canchas?

Felices y contentas de estar nuevamente juntas, creo que extrañábamos esto hace mucho tiempo, al menos yo porque algunas de las chicas estaban jugando torneos máster. El año pasado me invitaron y acepté porque estaban mis amigas, y qué mejor que esto. Pensé cómo se podía hacer esto más grande, así que les dije a las chicas que tenemos la oportunidad de ayudar y hacer lo que más nos gusta, las convoqué a todas. Nos fuimos a Arequipa, resultó un lindo espectáculo y nos empezaron a llamar de otros sitios. Nos fuimos a Cusco, Trujillo y la gente pedía que se haga en Lima. Se me ocurrió la idea, fui al IPD a ver los temas del alquiler del coliseo, estaba libre y ahora el 16 y 17 de noviembre de nuevo en el campo.

- ¿Cómo te sientes en volver a jugar con Natalia Málaga?

Nosotras tenemos una comunicación casi diaria con Natalia y con las otras chicas, pero volvernos a juntar en un campo de juego, vestuario, autobús; es como si no hubiese pasado el tiempo. Tenemos infinidad de anécdotas, las volvemos a contar, nos volvemos a reír y también volvemos a ponernos tristes por algunas circunstancias. Tratamos de que este reencuentro sea lo más divertido para cada una de nosotras.

- ¿Cuál será el formato del campeonato?

Va a ser un cuadrangular, vamos a estar nosotras en un mismo equipo, las olímpicas y mundialistas, será diferentes generaciones en un solo equipo. Nos vamos a enfrentar a tres equipos, el equipo A participa en el torneo de Regatas Lima de nuestra categoría, se están reforzando y todas nos quieren ganar. Así que yo creo que va a ser un espectáculo muy bonito de verdad y muy emotivo porque estamos preparando también sorpresas para todo el público.

- ¿Quién será la capitana, Leyla Chihuán o Natalia Málaga?

Las mayores siempre, yo ahí no tengo nada que ver, nosotros respetamos mucho el tema de la jerarquía. Entonces, Natalia Málaga tiene que ser la capitana. Nosotros tenemos nuestro entrenador, ahí Natalia se va a tener que quedar calladita nomás. No voy a dar más pistas, pero ella es la capitana y tenemos nuestro entrenador, así que va a ser bonito. No voy adelantar ninguna otra sorpresa.

La reconocida voleibolista destacó la labor que viene realizando el técnico brasileño con el voleibol nacional. (Video: Paula Elizalde)

- ¿Qué te parece el presente del voleibol peruano?

Veo el presente del vóley con mucho entusiasmo, el profesor Antonio Rizola ha inyectado una energía diferente a las selecciones. Están todos comprometidos por la labor, solamente esperamos que se respete el proyecto, que se respete toda la programación que tiene él. Estoy muy feliz por el sexto puesto de la Sub 17 que fue, casualmente, en el coliseo Eduardo Dibós.

- ¿Cómo ves el proyecto de Antonio Rizola?

Todo lo que hace es parte de su proyecto, que espero que se respete. El profesor nos conoce muy bien, conoce el vóley peruano desde hace muchos años, lo ha dicho, no es un secreto. Siempre nos ha estado viendo, siguiendo porque en la época que nosotros éramos potencia, ellos tenían que ver qué hacía Perú. Nos conoce perfectamente bien, y tiene que ver con la forma de ser del peruano, la idiosincrasia, el trato y todo lo demás. Él está haciendo un buen trabajo, las chicas lo respetan y lo admiran, eso es muy importante.

- ¿Qué opinas del regreso de Ángela Leyva a la selección peruana?

Ella siempre ha querido estar en la selección peruana, yo siempre he hablado con ella y sus razones tenía para no estar en determinados momentos. También pasó un poco por temas de lesiones, estuvo mal de la rodilla, pero ahora está súper bien y contenta.

- ¿Qué jugadora juvenil crees que tendrá un gran futuro?

No las he visto mucho en acción, pero en sí a este grupo de la Sub 17 y las que están por debajo de ellas, son el futuro inmediato. Se está trabajando mucho y espero que se puedan mantener unidos, entrenando a diario para que veamos de aquí a tres años los resultados porque tampoco van a ser inmediatos.

La exseleccionada nacional aseguró que se está preparando al máximo para asumir el mando del máximo ente del voleibol. (Video: Paula Elizalde)

- ¿Sigue en pie tu meta de ser presenta de la Federación Peruana de Voleibol?

Lo mantengo y lo sostengo, ahora mismo no es el momento porque todavía estoy haciendo otras cosas, estoy metida en el campeonato, estoy en los temas de mis empresas, pero eso va a llegar en su momento. Me falta prepararme en algunas cosas más las que ya tengo estudiadas, pero quiero hacer las cosas bien. La Federación merece todo mi tiempo y ahora mismo no se lo puedo dar. Es por eso que yo ahora no acepto una responsabilidad de tal tamaño, de tal envergadura, pero ya en un futuro lo haré.

- ¿Cómo evalúas el mandato de Gino Vegas, presidente de la FPV?

Bueno, tuvo dos años muy difíciles por el tema de pandemia y ahora acaba de ser reelegido. Espero que pueda culminar el proyecto que desde un inicio planteó para el resurgimiento del voleibol peruano. Le deseo el mayor de los éxitos.

- ¿Qué opinas del enfrentamiento entre Cecilia Tait y Gino Vegas?

Mentiría si hablo al respecto porque no estoy enterada del tema, prefiero no hablar de lo que no sé. Hay que escuchar a ambas partes.

- ¿Cómo ves el nivel de la Liga Nacional de Vóley 2024/25?

La Liga ha crecido mucho, el año pasado creo que tuvo récord de audiencia, así que esperemos que este año nos ofrezcan un espectáculo bonito y que más jugadoras peruanas, sobre todo las pequeñas, tengan oportunidad de estar en los equipos y de jugar. Hay muchas jugadoras extranjeras de nivel que le pueden aportar a esta liga lo suficiente para que nuestras chicas aprendan.

- ¿Qué equipo crees que será protagonista del torneo peruano?

Vi las finales entre Alianza Lima y San Martín, me parecieron dos equipos notables, todo un espectáculo, y lo importante es que la casa estaba llena como se dice y eso es lo que se necesita. Favoritos nunca hay, pero siempre el último campeón es el que sale con el pie derecho.

La excapitana de Perú analizó la Liga Nacional de Vóley y valoró el campeonato de Alianza Lima. (Video: Paula Elizalde)

- ¿Cuál fue la razón del resurgimiento del voleibol nacional?

Esto es por ciclos, yo hago mi súper análisis y cuanto mejor le va al vóley, el fútbol es porque no viene muy bien. Entonces, la gente está un poco entre si el fútbol clasifica o no al Mundial pero nosotros hemos tenido un Mundial en casa con la Sub 17 y nos ha sorprendido gratamente con ese sexto puesto, y la gente se vuelve a enganchar con el vóley. El vóley siempre ha sido el deporte familiar número uno de nuestro país, así que no va a haber ningún problema en ese sentido. Nosotros deseamos que le vaya bien al fútbol, por supuesto somos peruanos y nos ponemos la camiseta siempre, pero esto es por ciclos: cuando le va bien al fútbol, no le va muy bien al vóley, así que ahora estamos en el sentido contrario de la rueda.

- Menciona un momento glorioso de tu carrera deportiva...

Para nosotros siempre ha sido emocionante cantar nuestro Himno Nacional en los Juegos Olímpicos o Mundiales y es algo que llevaré siempre en mi corazón. El último Mundial en el 2010 en Japón donde teníamos un coliseo 70% de peruanos, fue mi despedida, mi último partido con la selección y eso siempre queda; el cariño, el amor y el respeto del público.

- ¿Cómo analizas tu presente en el 2024?

Yo pertenezco a la directiva del Comité Olímpico Peruano desde el 2021, tenemos que hacer elecciones ya por cierto nuevamente, pero estoy como jefa de emisión de todos los juegos. Natalia Málaga y Eduardo Romay se integraron al grupo, ellos trabajan directamente con los deportistas y es bueno escucharlos, sentirlos, saber qué es lo que necesitan. En el IPD de también tengo el asiento del COP en el Consejo Directivo y tratando de ayudar en las normas, en las cosas que van saliendo. No me puedo quejar, estoy haciendo todo lo que quiero hacer en el tiempo que lo quiero hacer también.

- ¿Qué viene para Leyla Chihuán?

Después de esta presentación en el Eduardo Dibós hacer un análisis, ver las ciudades en las cuales nos están llamando. Hay que ver dónde vamos a jugar porque la infraestructura es muy importante porque no se puede jugar en cualquier suelo esta edad. Eso quiere decir que el proyecto va a continuar el próximo año.

- ¿Con qué te quedas en tu etapa de congresista?

Me quedo con muchas cosas, sobre todo por las leyes que salieron a favor del deporte a las leyes en cuanto a educación y salud. Trabajé, me esforcé y yo creo que los resultados están ahí. Ahora se pueden aprovechar muchas de esas cosas: como las casas que tienen los medallistas después de cada juego, los temas de nacionalización para deportistas, el tema de deportistas de alto nivel.

- ¿Postularías a Natalia Málaga al congreso?

Estamos en otra etapa, hemos recuperado nuestra paz mental y nos queremos mantener ahí.