Carlos Zambrano advirtió a Christian Cueva tras ver su nueva faceta como cantante de cumbia: “Sigue siendo futbolista, la selección lo necesita”

Carlos Zambrano advirtió a Christian Cueva tras ver su nueva faceta como cantante de cumbia.

Christian Cueva no deja de ser noticia. Y es que no solo se resalta la relación sentimental que lleva con Pamela Franco, sino también el dúo musical que ambos han conformado y que ha sorprendido a propios y extraños. El cover del famoso ‘El Cervecero’ y otro tema que está próximo a lanzarse con el dueño de un conocido restaurante, no han hecho más que demostrar que ‘Aladino’ quiere incursionar en otra faceta. En ese sentido, Carlos Zambrano le advirtió al volante sobre esta nueva versión que podría alejarlo de la selección peruana.

“Al ‘Cholo’ siempre le ha gustado cantar. Ya lo han visto en todos los partidos de la selección después de una victoria. Creo que en la Copa América se ponía a cantar o tocaba el piano. Hace de todo, con el carisma que tiene lo puede hacer, si se mete de lleno”, fueron sus primeras palabras en entrevista para ‘Trome’.

De la misma manera, aseguró que la ‘bicolor’ requiere de sus servicios ante el duro momento en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, y teniendo en cuenta que ha sumado rodaje en Cienciano.

Ahí fue cuando Carlos Zambrano le dejó un firme aviso a Christian Cueva respecto a compaginar su faceta como cantante y carrera como futbolista.

“Mientras tanto que no se meta mucho, porque sigue siendo futbolista. Así que tiene que enfocarse en su carrera, porque la selección también lo necesita. Volvió al fútbol, volvió a tener continuidad, sabe que lo quiero como a todos mis compañeros, pero ya depende de cada persona”, comentó.

Se conoció el avance del cover de 'El Cervecero' entre 'Aladino' y su pareja. (Video: Magaly ATV)

El ‘Kaiser’ confirmó que no ha podido escuchar las canciones del menudo mediocampista, pero le pidió que pueda reorientarse al fútbol.

“No la he escuchado, te mentiría, pero sí veo las redes y los titulares. Me imagino que lo hará por el momento, pues está en sus días libres. Saca su otro yo, pero como te digo, él sigue siendo futbolista, así que se enfoque en el fútbol primero”, precisó.

Como se mencionó líneas arriba, Christian Cueva ha aprovechado que la Liga 1 2024 ha culminado para descansar y reponer energías de cara al próximo año. En ese espacio, no ha dudado en pasar más tiempo junto a su pareja, Pamela Franco, y de paso incursionar en una nueva faceta como la de ser cantante de cumbia. En colaboración con la intérprete de ‘Dile La Verdad’ y también el propietario de una conocida cevichería, el nacido en Trujillo ha buscado sacarle provecho a esta afición para, quién sabe, cuando decida retirarse del fútbol, pueda seguir por el camino musical.

¿Christian Cueva dejará el fútbol por la música?

Evidentemente, esta incursión musical de Christian Cueva ha provocado que se piense si es que continuará jugando al fútbol. En esa línea, el mismo futbolista de Cienciano respondió a la pregunta de una periodista que le consultó si dejará la actividad profesional del balompié.

“¿Ya me retiraste? No, cuando mi corazón ya no lata, dejo el fútbol. Mi corazón late por ella (Pamela Franco), por mis hijos, por mis padres, por el fútbol, por la música que me gusta, eso no quiere decir...”, expresó.

'Aladino' se estrenó como cantante de cumbia. (Todo se filtra)

Christian en Cienciano el 2024

Christian Cueva arribó a Cienciano en setiembre de este año. Luego de haber estado un largo tiempo sin equipo y tras su participación en la Copa América 2024 (ante Canadá y Argentina) con la selección peruana, optó por jugar en la Liga 1. Y tras caerse la opción de César Vallejo, decidió mudar su juego al Cusco.

En el ‘papá', y bajo el mando de Cristian Díaz, pudo sumar minutos, llegando a anotar 1 gol en 8 partidos disputados. Su influencia en el campo le ha permitido al equipo cusqueño para clasificar a la Copa Sudamericana 2025.

Ahora, el contrato entre ambas partes culmina a finales de esta temporada. No obstante, se conoció que existen conversaciones para extenderlo.